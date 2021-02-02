У найближчі два роки масового закриття 10 – 11 класів не буде: експерт про реформу старшої школи

Міністерство освіти вже спростувало чутки про те, що не всі українські учні цього року зможуть перейти до 10 – 11 класів. Але в Україні планують запровадити реформу старшої школи до 2027 року. То коли почнуть трансформувати школи – читайте у матеріалі.

Джерело: "Освіторія"

Про реформу старшої школи та всі нюанси розповів директор Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти МОН Юрій Кононенко.

До теми Чи закриватимуть 10 – 11 класи в Україні та що відомо про ідею профільної школи

Гімназія, ліцей чи професійний коледж: що буде

Реформа шкільної освіти в Україні вимагає поділу шкіл на три ступені. Так, у школах I ступеня будуть навчатись діти з 1 по 4 клас. Школа II ступеня (гімназія) прийматиме учнів з 5 по 9 клас. І нарешті школа III ступеня – з 10 по 11 (12) класи.

Проте школа третього ступеня матиме кілька гілок:

перша гілка – 10 – 11 класи академічних ліцеїв.

друга гілка – професійний коледж як аналог технікумів та профтехучилищ.

Але якщо учень не вступатиме до ліцею, то йому доведеться від двох до чотирьох років навчатись у коледжі.

Як будуть відокремлювати старшу школу

За його словами, наразі немає конкретних етапів, які передбачені цього року. Зміни проходитимуть поступово й мають на меті створення до 2027 року мережі ліцеїв. Тож, через шість років до 10 класу перейдуть діти, які вступили до 1 класу в 2018 році та почали навчатись в Новій українській школі.

Кононенко запевнив, що всі українські учні мають право на отримання повної загальної середньої освіти. Щоб здобути її, учні отримають вибір: навчатися в старшій школі (10, 11, 12 класи) або в профтехах чи коледжах.

Недарма старша школа називається профільною: хтось хоче обрати профіль фізика чи хіміка, хтось – слюсаря чи кухаря. Відповідно частина дітей піде до ліцею, частина – до професійних коледжів,

– сказав директор департаменту освіти.

Хто займатиметься створенням ліцеїв? Кононенко наголосив, що це завдання виконуватимуть обласні та міські ради населених пунктів із кількістю населення 40 – 50 тисяч мешканців. Також законодавством визначено, що ліцеї є окремими юридичними особами.

Але планують деякі зміни. І якщо Верховна Рада їх затвердить, то на заснування ліцею матимуть право не лише обласні та міські рад, а всі органи місцевого самоврядування. "Також ліцеї можна буде створювати на основі двох 10 класів (поки що мова йде про чотири десяті класи). Опорні школи теж можуть бути ліцеями", – додав експерт.

Скільки колишніх загальноосвітніх шкіл трансформуються в заклади освіти I і II ступенів?

За словами Кононенка, в Україні діють близько 11 тисяч загальноосвітніх шкіл, але стільки ліцеїв не може бути.

Днями відбулось засідання Департаменту колегії освіти та науки КМДА, де районні управління освіти розповідали, які школи згодом перетворяться на гімназії, а які стануть ліцеями. Ці ідеї вони обговорюють з батьками, тому робота поки триває,

– додав він.

Кононенко наголосив, що українські батьки та учні можуть бути наразі спокійні: масового закриття 10 – 11 класів не буде ні в 2021, ні в 2022 році. "Сподіваюсь, такого взагалі не станеться", – сказав експерт.

Так, цього року всі діти, які навчаються в 9 класі загальноосвітньої школи, за бажанням зараховуються до 10 класу. Але учні також мають право продовжити навчання в технікумах чи коледжах.

Але якщо органи місцевого самоврядування вирішили, що набір до 10 класу в якійсь школі проводитись не буде, учні можуть продовжити навчання у будь-якій іншій школі.

Чи планується створення в Україні додаткових ліцеїв і профтехучилищ, щоб дев’ятикласники вільно змогли обирати, куди йти здобувати фах?

"У нашій країні є багато шкіл, які були розраховані на 1000–1500 дітей, а зараз там навчається до 500 учнів. Нагальної потреби у створенні нових закладів не бачу, — якщо говорити про приміщення", – додав Кононенко.