Коли 1 – 4 класи у Києві повернуться до очного навчання: в КМДА назвали дату та умову

Учнів 1 – 4 класів шкіл у Києві можуть повернути в очний режим навчання уже з понеділка, 15 листопада. Але для цього має стабілізуватися епідеміологічна ситуація.

Заступник голови КМДА Валентин Мондриївський висловив сподівання, що епідеміологічна ситуація дозволить з 15 листопада, як мінімум, 1 – 4 класи повернути до очного навчання.

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За його словами, це мають підтвердити фахівці.

Якщо епідеміологічна ситуація буде дозволяти і медики скажуть, що рівень навантаження на систему охорони здоров’я дозволяє нам повертати за парти 1 – 4 класи,

– наголосив чиновник.

Він пояснив, від яких саме показників відштовхуватиметься міська влада під час ухвалення такого рішення – "Головне, щоб стрімко не росла статистика з кількості хворих щодня і щоб не збільшувалося завантаження ліжок, які під'єднані до кисню".

Мер Києва Віталій Клико заявив , що у столиці все більше дітей, хворих на коронавірус. Тому учні з наступного тижня точно не повернуться за парти, у місті продовжиться дистанційне навчання.

Також Валентин Мондриївський звернувся до батьків та вчителів з проханням вакцинуватися.

Дистанційка у Києві

Зазначимо, що школи Києва пішли на карантин через коронавірус з 23 жовтня. Діти вже другий тиждень навчаються дистанційно. Мер міста Віталій Кличко розповів, що учні повернуться за парти лише після поліпшення епідемічної ситуації. Деталі – читайте тут.

До слова, дві приватні школи в Києві, попри карантинні обмеження, працювали в офлайн-режимі. Тому в КМДА звернулися до правоохоронних органів та Держпродспоживслужби, щоб вони перевірили цю інформацію. Деталі – читайте у статті.