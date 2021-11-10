Заступник голови КМДА Валентин Мондриївський висловив сподівання, що епідеміологічна ситуація дозволить з 15 листопада, як мінімум, 1 – 4 класи повернути до очного навчання.
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За його словами, це мають підтвердити фахівці.
Якщо епідеміологічна ситуація буде дозволяти і медики скажуть, що рівень навантаження на систему охорони здоров’я дозволяє нам повертати за парти 1 – 4 класи,
– наголосив чиновник.
Він пояснив, від яких саме показників відштовхуватиметься міська влада під час ухвалення такого рішення – "Головне, щоб стрімко не росла статистика з кількості хворих щодня і щоб не збільшувалося завантаження ліжок, які під'єднані до кисню".
Також Валентин Мондриївський звернувся до батьків та вчителів з проханням вакцинуватися.
Дистанційка у Києві
Зазначимо, що школи Києва пішли на карантин через коронавірус з 23 жовтня. Діти вже другий тиждень навчаються дистанційно. Мер міста Віталій Кличко розповів, що учні повернуться за парти лише після поліпшення епідемічної ситуації. Деталі – читайте тут.
До слова, дві приватні школи в Києві, попри карантинні обмеження, працювали в офлайн-режимі. Тому в КМДА звернулися до правоохоронних органів та Держпродспоживслужби, щоб вони перевірили цю інформацію. Деталі – читайте у статті.