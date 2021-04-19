Коледжі та профтехи почали підключатися до електронних щоденників та журналів

В Україні почали вводити електронні журнали та щоденники у школах, щоб батьки могли онлайн стежити за успішністю учнів та бачити коментарі вчителів. Тепер до підключення долучилися коледжі та профтехи.

МОН наразі опрацьовує всі звернення від профтехів, коледжів та вишів, які хочуть використовувати функціонал електронних щоденників та журналів. Наразі ці заклади отримали відповідні консультації.

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Наразі до системи E-journal долучилося майже 300 закладів освіти, зокрема 270 шкіл.

Низка з закладів освіти вже підключені та розпочали роботу в системі E-journal, зокрема:

Економіко-правничий фаховий коледж Запорізького національного університету;

Фастівський центр професійно-технічної освіти;

Білоцерківський коледж сервісу та дизайну;

Лебединський фаховий медичний коледж імені професора М. І. Ситенка;

Фаховий коледж транспорту та комп’ютерних технологій НУ "Чернігівська політехніка".

Міністр освіти Сергій Шкарлет наголосив, що запуск електронних журналів та щоденників – це вагомий крок на шляху становлення потужної системи національних е-сервісів. Вони покликані мінімізувати корупційні ризики при виставленні оцінок.

У системі вже реєструються не тільки школи, а й заклади профтехи, коледжі та виші. У 2021 році ми плануємо подальший розвиток і розширення функціональних можливостей е-журналів та щоденників, зокрема йдеться про адаптацію порталу до мобільних телефонів та облік відвідувань занять учнями,

– заявив Шкарлет.

Зазначимо, що найбільше шкіл, що користуються е-журналами та е-щоденниками, розташовані у Сумській (37 закладів), Київській (26), Дніпропетровській (19), Черкаській (18) та Рівненській (17) областях.

Ці заклади вже розпочали активну роботу в системі й створили журнали. Крім того, наразі служба підтримки опрацювала 1 112 листів, запитів та звернень щодо надання доступу до електронного функціоналу.

Як заклади освіти підключають до е-журналів

Алгоритм підключення закладів освіти до E-Journal відбувається в чотири кроки:

Крок 1. Заклад освіти надсилає на електронну адресу Інституту освітньої аналітики (ejournal@iea.gov.ua) запит щодо підключення з обов’язковим зазначенням наступної інформації:

місто/ОТГ;

назва закладу освіти з позначенням його ID у системі ДІСО;

ЄДРПОУ закладу освіти;

ПІБ відповідальної особи (адміністратора);

електронна адреса відповідальної особи (адміністратора);

телефон відповідальної особи (адміністратора).

Крок 2. Інститут освітньої аналітики розглядає звернення, створює в E-Journal адміністратора для даного закладу освіти з відповідними правами доступу.

Крок 3. Система E-Journal автоматично генерує права доступу та надсилає запрошення на вказану електронну адресу адміністратора закладу освіти.

Крок 4. Відповідальна особа, отримавши права доступу, авторизується в системі й розпочинає роботу.

Е-журнали у школах