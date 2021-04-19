МОН наразі опрацьовує всі звернення від профтехів, коледжів та вишів, які хочуть використовувати функціонал електронних щоденників та журналів. Наразі ці заклади отримали відповідні консультації.

До теми Чому електронні журнали у школах можуть створити безліч проблем: цікава думка експерта

Наразі до системи E-journal долучилося майже 300 закладів освіти, зокрема 270 шкіл.

Низка з закладів освіти вже підключені та розпочали роботу в системі E-journal, зокрема:

Економіко-правничий фаховий коледж Запорізького національного університету;

Фастівський центр професійно-технічної освіти;

Білоцерківський коледж сервісу та дизайну;

Лебединський фаховий медичний коледж імені професора М. І. Ситенка;

Фаховий коледж транспорту та комп’ютерних технологій НУ "Чернігівська політехніка".

Міністр освіти Сергій Шкарлет наголосив, що запуск електронних журналів та щоденників – це вагомий крок на шляху становлення потужної системи національних е-сервісів. Вони покликані мінімізувати корупційні ризики при виставленні оцінок.

У системі вже реєструються не тільки школи, а й заклади профтехи, коледжі та виші. У 2021 році ми плануємо подальший розвиток і розширення функціональних можливостей е-журналів та щоденників, зокрема йдеться про адаптацію порталу до мобільних телефонів та облік відвідувань занять учнями,

– заявив Шкарлет.

Зазначимо, що найбільше шкіл, що користуються е-журналами та е-щоденниками, розташовані у Сумській (37 закладів), Київській (26), Дніпропетровській (19), Черкаській (18) та Рівненській (17) областях.

Ці заклади вже розпочали активну роботу в системі й створили журнали. Крім того, наразі служба підтримки опрацювала 1 112 листів, запитів та звернень щодо надання доступу до електронного функціоналу.

Як заклади освіти підключають до е-журналів

Алгоритм підключення закладів освіти до E-Journal відбувається в чотири кроки:

Крок 1. Заклад освіти надсилає на електронну адресу Інституту освітньої аналітики (ejournal@iea.gov.ua) запит щодо підключення з обов’язковим зазначенням наступної інформації:

місто/ОТГ;

назва закладу освіти з позначенням його ID у системі ДІСО;

ЄДРПОУ закладу освіти;

ПІБ відповідальної особи (адміністратора);

електронна адреса відповідальної особи (адміністратора);

телефон відповідальної особи (адміністратора).

Крок 2. Інститут освітньої аналітики розглядає звернення, створює в E-Journal адміністратора для даного закладу освіти з відповідними правами доступу.

Крок 3. Система E-Journal автоматично генерує права доступу та надсилає запрошення на вказану електронну адресу адміністратора закладу освіти.

Крок 4. Відповідальна особа, отримавши права доступу, авторизується в системі й розпочинає роботу.

Е-журнали у школах