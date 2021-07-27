Всі абітурієнти, які подавали заяви до коледжів для вступу після 9 класу, складали співбесіди, творчі конкурси та проходили за квотами-1 та квотами-2.

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Рейтингові списки формуються із зазначенням рекомендацій до зарахування на основі конкурсного бала з повідомленням про отримання чи неотримання вступниками права на навчання за державним або регіональним замовленням.

Коледжі мають змінити статуси заяв вступників у Єдиній державній електронній базі з питань освіти зі статусу "Допущено до конкурсу" на статус "Рекомендовано на бюджет".

Вступники, які отримали рекомендації до зарахування, мають подати особисто оригінали документів до приймальної комісії закладу не пізніше 29 липня (12:00).

Зарахування вступників на бюджет відбудеться 31 липня. Зарахування вступників на контракт відбудеться не пізніше 3 серпня, додаткове зарахування – не пізніше 31 серпня.

Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані на контракт, буде здійснювати не пізніше 9 серпня 2021 року.

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До слова, В Україні завершився період, протягом якого абітурієнти мали подати заяви на вступ до вишів.

Так, у першу трійку за кількістю поданих заяв потрапили: Київський національний університет ім. Т. Шевченка, Львівський національний університет ім. І. Франка та Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського.

Водночас п’ятірка найпопулярніших спеціальностей у 2021 році: філологія, право, комп’ютерні науки, менеджмент, середня освіта.