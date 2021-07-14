У коледжах розпочалися вступні іспити та творчі конкурси: що треба знати абітурієнтам

Від 14 липня для абітурієнтів, які вступають до коледжів після 9 класу, розпочалися вступні іспити, творчі конкурси та співбесіди. Що мають знати вступники та кого можуть не допустити до конкурсу – читайте у статті.

Для чого вступники до коледжу мають складати вступні іспити? Вступні випробування потрібні для того, щоб оцінити підготовленість вступника до навчання у коледжі (тобто його знання та навички).

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За результатами цих вступних іспитів, творчих конкурсів та співбесід буде проходити конкурсний відбір, згідно з яким абітурієнтів будуть рекомендувати до зарахування.

Вже 14 липня почали проводити вступні випробування для вступу до коледжів. Вступні іспити, творчі конкурси та співбесіди будуть тривати до 24 липня. Їх перескладання неможливе.

Конкурсний відбір вступників до коледжу

Під час конкурсного відбору до закладів фахової передвищої освіти вступників після 9 класу будуть зараховувати за результати вступних іспитів з:

української мови (перший предмет),

іншого предмета (коледж може передбачити право вступника на вибір із двох предметів),

або творчого конкурсу (другий предмет) у деяких випадках.

Додамо, що творчі конкурси можуть проводитись не більше ніж у два тури, кожен з яких оцінюватиметься окремо.

Кого не приймуть на навчання до коледжу

До коледжу не зможуть вступити абітурієнти, яких не допустять до конкурсного відбору. Йдеться про:

вступників, які без поважних причин (визнаних такими за рішенням приймальної комісії) не з'явилися на вступні випробування у визначений час.

вступників, знання яких було оцінено балами нижче від встановленого мінімального значення.

вступників, які забрали документи після дати закінчення прийому документів.

Офіційне оголошення результатів творчих конкурсів на бюджет, а також оцінки окремих турів творчих конкурсів буде розміщено на офіційних вебсайтах закладів освіти та внесено до ЄДЕБО наступного дня.

Коли стане відомо, хто вступив до коледжу? Рейтингові списки вступників будуть сформовані на основі конкурсного бала дітей. Їх оприлюднять до 27 липня (до 12:00).

Рішенням приймальної комісії результати вступного іспиту з конкурсного предмета можуть бути зараховані за заявою вступника для участі в конкурсному відборі на іншу конкурсну пропозицію в цьому закладі освіти.

Вступники, яких зарахують до коледжу, мають подати оригінали документів до 29 липня (до 12:00). Остаточне зарахування відбудеться до 31 серпня (18:00).



Вступ до коледжів у 2021 році / Інфографіка 24 каналу

Додамо, що для абітурієнтів, які вступають після 9 класу, 13 липня завершився прийом заяв. А додатковий прийом документів для навчання на контракті визначається у коледжах за умови додаткового зарахування до 31 серпня.