7 червня вчена рада позбавила диктатора Лукашенка почесного звання. Аби зробити це, довелося внести зміни до Положення про звання "Почесний доктор Київського національного університету імені Тараса Шевченка".
Нагадаємо КНУ Шевченка забрав у Лукашенка звання почесного доктора: голосували таємно
У документ додали пункт, яким прописано підстави для позбавлення звання. Це дозволить позбавляти звання почесного доктора діячів на кшталт Лукашенка.
Підстави для позбавлення звання "почесного доктора":
- публічні висловлювання на підтримку сепаратизму з метою відділення та приєднання території України до іншої держави;
- публічні висловлювання щодо порушення територіальної цілісності та недоторканості України;
- здійснення діяльності або вчинення дій, що призводять до порушення основоположних прав і свобод людини, закріплених Міжнародним біллем про права людини та іншими міжнародними документами з прав людини ратифікованими Україною;
- інші вчинки, що підривають авторитет України на міжнародній арені, несумісні з почесним званням.
Лукашенко був почесним доктором КНУ
- Звання почесного доктора диктатор Лукашенко отримав за президентства Віктора Ющенка у листопаді 2009 року. Тоді він приїхав до Києва з офіційним візитом.
- У серпні 2020 року, коли почалися масові протести у Білорусі, студенти та випускники КНУ Шевченка зверталися до керівництва із закликом позбавити Лукашенка звання.
- Згодом ректор університету Шевченка Володимир Бугров звернувся до вченої ради із закликом таки забрати його в Лукашенка. Це сталося після затримання 23 травня Романа Протасевича.
- Звання почесного доктора університет присуджують на знак визнання внеску номінованого в науку, його заслуг перед галуззю.