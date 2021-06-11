У КНУ вигадали креативний спосіб, як прибрати Лукашенка зі стенду почесних докторів: фото

Так, відтепер частина стенду, де раніше було ім’я Лукашенка, заклеєна. Водночас там залишився напис "Білорусь".

До теми КНУ Шевченка забрав у Лукашенка звання почесного доктора: голосували таємно

У КНУ повідомили, що зробили так, бо позбавлення Лукашенка звання почесного доктора не є кроком проти білоруського народу.

Тож, не закрита назва країни підкреслює, що цей крок спрямований проти конкретної людини, а саме Лукашенка, а не проти цілої країни.



Ім'я Лукашенка заклеїли на стенді КНУ / Фото Олега Павлюка

Лукашенко більше не почесний доктор

7 червня вчена рада КНУ позбавила Лукашенка звання почесного доктора. Все через те, що Лукашенко впродовж останніх двох років:

розгорнув масштабну хвилю терору проти опозиції,

регулярно наказує застосовувати тортури проти тисяч своїх співгромадян,

вдається до актів "повітряного тероризму",

публічно зневажає територіальну цілісність України.