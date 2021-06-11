У КНУ вигадали креативний спосіб, як прибрати Лукашенка зі стенду почесних докторів: фото

Київський національний університет ім. Т. Шевченка забрав у Олександра Лукашенка звання почесного доктора вишу. І щоб не переробляти стенд з переліком всіх почесних докторів КНУ, його ім’я просто заклеїли.
Так, відтепер частина стенду, де раніше було ім’я Лукашенка, заклеєна. Водночас там залишився напис "Білорусь".
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У КНУ повідомили, що зробили так, бо позбавлення Лукашенка звання почесного доктора не є кроком проти білоруського народу.
Тож, не закрита назва країни підкреслює, що цей крок спрямований проти конкретної людини, а саме Лукашенка, а не проти цілої країни.
Ім'я Лукашенка заклеїли на стенді КНУ / Фото Олега Павлюка
Лукашенко більше не почесний доктор
7 червня вчена рада КНУ позбавила Лукашенка звання почесного доктора. Все через те, що Лукашенко впродовж останніх двох років:
- розгорнув масштабну хвилю терору проти опозиції,
- регулярно наказує застосовувати тортури проти тисяч своїх співгромадян,
- вдається до актів "повітряного тероризму",
- публічно зневажає територіальну цілісність України.
Додамо, що почесним доктором КНУ Лукашенко пробув останні 11 років, коли у Білорусі вже тривали політичні репресії проти опозиції.
Для того, щоб позбавити звання почесного доктора, вчена рада також внесла зміни у порядок його призначення. Адже раніше відповідного механізму не існувало.