Так, відтепер частина стенду, де раніше було ім’я Лукашенка, заклеєна. Водночас там залишився напис "Білорусь".

До теми КНУ Шевченка забрав у Лукашенка звання почесного доктора: голосували таємно

У КНУ повідомили, що зробили так, бо позбавлення Лукашенка звання почесного доктора не є кроком проти білоруського народу.

Тож, не закрита назва країни підкреслює, що цей крок спрямований проти конкретної людини, а саме Лукашенка, а не проти цілої країни.


Ім'я Лукашенка заклеїли на стенді КНУ / Фото Олега Павлюка

Лукашенко більше не почесний доктор

7 червня вчена рада КНУ позбавила Лукашенка звання почесного доктора. Все через те, що Лукашенко впродовж останніх двох років:

  • розгорнув масштабну хвилю терору проти опозиції,
  • регулярно наказує застосовувати тортури проти тисяч своїх співгромадян,
  • вдається до актів "повітряного тероризму",
  • публічно зневажає територіальну цілісність України.

Додамо, що почесним доктором КНУ Лукашенко пробув останні 11 років, коли у Білорусі вже тривали політичні репресії проти опозиції.

Для того, щоб позбавити звання почесного доктора, вчена рада також внесла зміни у порядок його призначення. Адже раніше відповідного механізму не існувало.