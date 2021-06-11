У КНУ наголосили, що у разі підтвердження публічних висловлювань Садовничого, вчена рада може позбавити його звання почесного доктора вишу.

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Що саме говорив Садовничий? За даними медіа, він висловився на підтримку сепаратизму з метою відділення та приєднання території України до іншої країни.

До слова, Віктора Садовничого удостоїли званням почесного доктора КНУ у вересні 2000 року як відомого науковця, який має значні досягнення в математиці та інформатиці.



Науковець Віктор Садовничий / Фото "Клуб Сковорода"

До 2014 року він неодноразово читав лекції з математики для студентів університету і переважно робив це українською мовою.

У КНУ також додали, що від 14 травня 2020 року університет припинив співпрацю з навчальними та науковими закладами країни-агресора Росії.

Окрім того, для того, щоб позбавити людину звання почесного доктора, вчена рада внесла зміни у порядок про призначення. Адже раніше відповідного механізму не існувало.

До слова, 7 червня Вчена рада КНУ ім. Шевченка позбавила самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка звання почесного доктора вишу. Голосування проходило таємно. Деталі – читайте у статті.