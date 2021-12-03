ВВС оприлюднило короткі списки літературної премії "Книга року ВВС-2021", "Книга року ВВС Есеїстика-2021" та "Дитяча Книга року ВВС-2021".

До теми Визначили 30 знакових книг для української незалежності: повний перелік

Журі обирало фіналістів серед 39 видань, які увійшли до довгих списків "Книги року ВВС-2021".

Книги в номінації "Книга року ВВС-2021"

Юрій Андрухович – "Раdіо ніч" (видавництво Меридіан Черновіц, 2021),

Євгенія Кузнєцова – "Спитайте Мієчку" (Видавництво Старого Лева, 2021),

Ілля Макаренко – "Магнум" (Книги – XXI, 2021),

Сергій Осока – "Три лини для Марії" (Видавництво Старого Лева, 2020),

Артем Чех – "Хто ти такий?" (Меридіан Черновіц, 2021).

У номінації "Дитяча Книга року ВВС-2021" фіналістами стали:

Володимир Аренєв – "Заклятий меч, або голос крові" (А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2020),

Юрій Гайдай, Тетяна Гайдай – "Швидконіжка і дуже велосипедна пригода" (Yakaboo Publishing, 2021),

Таня Поставна – "Листи з пошти на маяку" (Книголав, 2021),

Катерина Штанко – "Вогняна казка" (Наш формат, 2021),

Петро Яценко – "Союз Радянських Речей" (Портал, 2020).

У короткі списки в номінації книга року "BBC-Есеїстика-2021" потрапили:

Станіслав Асеєв – "Світлий шлях: історія одного концтабору" (Видавництво Старого Лева, 2021),

Володимир Діброва – "Свіжим оком: Шевченко для сучасного читача" (Білка, 2021),

Ольга Карі – "Компот із патисонів" (Комора, 2020),

Андрій Содомора – "Про що писати…" (Апріорі, 2021),

Олексій Сокирко – "Кулінарна мандрівка в Гетьманщину" (Темпора, 2021).

Переможців премії оголосять 17 грудня 2021 року під час церемонії в Мистецькому Арсеналі.

До слова, у 2020 книгою року став роман "Юпак" Сергія Сайгона. У категорії "Дитяча Книга року ВВС" перемогла Уляна Чуба з книгою "Мед і Паштет – фантастичні вітрогони". Нагороду в номінації “Есеїстики” отримала Оксана Забужко за свою "Планету Полин".