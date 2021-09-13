Відповідну заяву 13 вересня зробив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський. Він також запевнив, що у місті низька захворюваність як педагогів, так і учнів.

До теми COVID-19 та вакцинація вчителів: чи зможуть школи працювати очно при посиленому карантині

У Києві наближаються до позначки у 80% вакцинованих працівників шкіл

Мондриївський розповів, що максимально вакцинувати працівників шкіл, аби не зупиняти освітній процес – це першочергове завдання влади.

Він розповів, що наразі:

вже 4 з 10 районів міста перетнули позначку у 80% вакцинованих працівників шкіл;

ще 4 райони – майже досягли цієї цифри;

2 – нарощують темпи вакцинації та вийдуть на необхідний показник на наступному тижні.

Працівники освіти з відповідальністю поставились до вакцинації й показали приклад відповідального ставлення до свого здоров'я та здоров'я людей, які поруч,

– запевнив Мондриївський.

Він також додав, що за майже 2 тижні навчання у Києві залишаються одні з найменших темпів поширення COVID-19 у школах. На його думку, це можливо саме завдяки масовій вакцинації та дотриманню карантинних обмежень. Зокрема:

"реальна захворюваність серед педагогів в школах – менше 0,1%;

серед учнів – 0,004%".

"Тенденції до пришвидшення розповсюдження захворюваності поки немає. Ми сподіваємося, що зможемо пройти навіть пік захворюваності без закриття шкіл у цьому році", – запевнив Мондриївський.

Коротко про вакцинацію вчителів у школах