Відповідну заяву 13 вересня зробив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський. Він також запевнив, що у місті низька захворюваність як педагогів, так і учнів.
До теми COVID-19 та вакцинація вчителів: чи зможуть школи працювати очно при посиленому карантині
У Києві наближаються до позначки у 80% вакцинованих працівників шкіл
Мондриївський розповів, що максимально вакцинувати працівників шкіл, аби не зупиняти освітній процес – це першочергове завдання влади.
Він розповів, що наразі:
- вже 4 з 10 районів міста перетнули позначку у 80% вакцинованих працівників шкіл;
- ще 4 райони – майже досягли цієї цифри;
- 2 – нарощують темпи вакцинації та вийдуть на необхідний показник на наступному тижні.
Працівники освіти з відповідальністю поставились до вакцинації й показали приклад відповідального ставлення до свого здоров'я та здоров'я людей, які поруч,
– запевнив Мондриївський.
Він також додав, що за майже 2 тижні навчання у Києві залишаються одні з найменших темпів поширення COVID-19 у школах. На його думку, це можливо саме завдяки масовій вакцинації та дотриманню карантинних обмежень. Зокрема:
- "реальна захворюваність серед педагогів в школах – менше 0,1%;
- серед учнів – 0,004%".
"Тенденції до пришвидшення розповсюдження захворюваності поки немає. Ми сподіваємося, що зможемо пройти навіть пік захворюваності без закриття шкіл у цьому році", – запевнив Мондриївський.
Коротко про вакцинацію вчителів у школах
- Наприкінці липня 2021 року у МОЗ наголосили, що школи зможуть працювати у помаранчевій та червоній зонах, якщо там буде вакциновано понад 80% працівників.
- Глава МОЗ Віктор Ляшко наголосив, що вимога про 80% вакцинованих освітян діє на території тих областей, де встановлений жовтий, помаранчевий, червоний рівень епідемічної небезпеки.
- Лідером з вакцинації вчителів є Львівщина – там щепили 25 тисяч освітян. Також найбільше щеплюють педагогів у Запорізькій (23 тисячі) та Харківській (17 тисяч) областях.
- Однак, станом на початок вересня, жодна школа у Рівному не вакцинувала понад 80% персоналу.