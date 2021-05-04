Київ вийшов з локдауну: в КМДА пояснили, як відбуватиметься навчання у школах

У зв'язку з послабленням карантину в Києві поновлюється навчання у садочках, школах та ЗВО. Директор департаменту освіти і науки КМДА Олена Фіданян розповіла, як відбуватиметься процес.

Чиновниця наголосила, що навчальний процес під час локдауну в столиці не припинявся, робота тривала в онлайн режимі. Про це вона повідомила в ефірі одного з телеканалів.

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Рік тому ми були слабшими у розумінні, як готувати приміщення до повернення. Але тепер ми напрацювали свої документи, регламент, якого дотримуємося,

– сказала Олена Фіданян.

Фіданян розповіла про вимоги

Обов'язковою вимогою є наявність засобів, які роблять безпечним перебування у приміщенні. За її словами, у 2020 році в Києві більш ніж на 80 мільйонів гривень закупили дезінфікуючих засобів.

Залишається вимірювання температури на вході у школу, а також вхід різних класів у різні двері будівлі школи.

Прояснила ситуацію також з масковим режимом: "Що стосується суворого носіння масок, то ми дослухаємося до рекомендацій медицини. Зараз таких чітких рекомендацій щодо масок немає".

Необов'язково носити маску всім, але у дітей, в яких є якісь захворювання, тяжче проходить COVID-19, то вони можуть бути в масках. Також всім педпрацівникам купили щитки, які також можна надягати,

– додала чиновниця.

Локдаун скасували, але карантин лишається

Київ вийшов з червоної та перейшов не у помаранчеву, а одразу в жовту зону. Це означає, що правила карантину м'якші.

Київ хоч і перейшов у жовту зону карантину, але якщо люди не будуть дотримуватись правил, то місто може швидко повернутися до жорстких заходів.

Локдаун дав результати, але це не означає, що ми подолали вірус. Ситуація залишається напруженою,

– сказав мер Віталій Кличко.

Правила адаптивного карантину в Україні / Інфографіка 24 каналу