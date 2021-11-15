У КМДА назвали умову, за якої київські школи повернуться до очного навчання

Київським школярам продовжили дистанційне навчання ще на тиждень. У КМДА заявили, що столичні учні зможуть повернутися за парти після спаду захворюваності на COVID-19 серед дітей.

Заступник голови КМДА Валентин Мондриївський розповів, що рішення про введення дистанційного навчання у школах прийнято комісією ТЕБ та НС в області та базувалось на тих даних, які щоденно отримували по захворюваності учнів.

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За його словами, до канікул цей показник був на рівні близько 100 захворювань на день і тенденція була до зростання цифр. До цього показника варто було додати тих, хто хворів безсимптомно, заражаючи рідних і близьких.

Та й самі діти, на відміну від попередніх хвиль, стали більше хворіти у складній формі. На сьогодні ми бачимо, що добова захворюваність серед школярів знизилася, а це свідчить про те, що все було зроблено правильно,

– сказав Мондриївський.

У КМДА найближчими днями будуть спостерігати за динамікою. Як тільки ситуація покращиться, учні молодшої школи одразу повернуться за парти.

Чиновник також зазначив, що Київ перший у країні за темпами вакцинації та кількості ліжок у лікарнях, підготовлених для важкохворих, але навіть попри це опинився в червоній карантинній зоні.

Мондриївський додав, що на сьогодні вакциновано 95,5% працівників освітньої галузі. Водночас серед решти киян цей показник значно нижчий.

У столиці за минулу добу, 14 листопада, виявили 449 хворих на коронавірус. Зокрема, 34 людини померли. Всього за період пандемії в Києві 6908 летальних випадків від вірусу. Підтверджених випадків захворювання – понад 279 тисяч.

До слова, Віталій Кличко минулого тижня розповів, що у Києві все більше дітей, хворих на коронавірус, госпіталізують до лікарень. Тож діти поки точно не повернуться за парти, у місті продовжиться дистанційне навчання щонайменше на тиждень.

Зазначимо, що у Києві з 23 жовтня у школах запровадили карантин, учні спочатку пішли на канікули, а потім – дистанційку. Виходить, що учні 1 – 11 класів столиці будуть навчатися в онлайн-режимі щонайменше три тижні.