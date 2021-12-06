Клопотенко завершив роботу над новим меню для дитячих садочків: яким воно буде

Шеф-кухар та засновник соціального проєкту "Нове шкільне харчування" Євген Клопотенко завершив роботу над новим меню для дитячих садочків. Зокрема, там зменшили кількість продуктів та додали здорове харчування.

Раніше перша леді Олена Зеленська розповідала, що Клопотенко почав розробляти нове меню і для дитячих садочків. За її словами, вартість харчування у регіонах буде різною.

До теми У Харкові подорожчає харчування в школах і садочках: оприлюднили ціни

Євген Клопотенко зізнався, що вже закінчив над роботу над новим меню для садочків.

Як зміниться дитяче меню для садочків

За словами шеф-кухара, з меню:

прибрали деякі спеції (наприклад, хмелі-сунелі),

зменшили кількість продуктів, що використовуються.

Малим дітям треба давати 5 разів на день молоко, тому додали більше молочки і різних варіацій страв із молоком. Але меню на 95% лишилося таким, як у школах,

– сказав він.

Клопотенко додав, що основна ідея зміни у харчуванні – діти їдять здорову їжу в садочку, потім у школі, а потім і самі будуть готувати здорову їжу собі, своїм дітям, а далі внукам.

Раніше МОЗ затвердило сезонне меню для дітей віком від 1 до 6 років для харчування в садочках на осінній період. Перелік страв для дітей – читайте у статті

Додамо, що зараз Євген Клопотенко ще реформує ПТУ, де вчаться кухарі, бо слід повністю завершити оновлення в закладах освіти. А далі він планує змінити меню в лікарнях, тюрмах і СІЗО, а також в армії.

Читайте також На реформу шкільного харчування наступного року виділять 1,5 мільярда гривень, – Шкарлет

До слова, що у травні цього року презентовано оновлене меню для шкільних їдалень. Воно розраховано на 4 тижні, включає 160 страв. В ньому зроблено акцент на корисну та смачну їжу.

Оновлене меню в понад чотирьох тисячах шкіл впроваджується з 1 вересня, а з 1 січня у всіх українських школах мають запровадити оновлені норми для харчування.

За новими нормами харчування з раціону школярів виключили сосиски, ковбаси, рибні консерви, обмежили споживання продукції з високим вмістом солі й цукру, натомість додали більше злакових, овочів, фруктів, ягід, молочних та м'ясних продуктів.