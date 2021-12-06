Раніше перша леді Олена Зеленська розповідала, що Клопотенко почав розробляти нове меню і для дитячих садочків. За її словами, вартість харчування у регіонах буде різною.

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Євген Клопотенко зізнався, що вже закінчив над роботу над новим меню для садочків.

Як зміниться дитяче меню для садочків

За словами шеф-кухара, з меню:

прибрали деякі спеції (наприклад, хмелі-сунелі),

зменшили кількість продуктів, що використовуються.

Малим дітям треба давати 5 разів на день молоко, тому додали більше молочки і різних варіацій страв із молоком. Але меню на 95% лишилося таким, як у школах,

– сказав він.

Клопотенко додав, що основна ідея зміни у харчуванні – діти їдять здорову їжу в садочку, потім у школі, а потім і самі будуть готувати здорову їжу собі, своїм дітям, а далі внукам.

Важливо! Раніше МОЗ затвердило сезонне меню для дітей віком від 1 до 6 років для харчування в садочках на осінній період. Перелік страв для дітей – читайте у статті.

Додамо, що зараз Євген Клопотенко ще реформує ПТУ, де вчаться кухарі, бо слід повністю завершити оновлення в закладах освіти. А далі він планує змінити меню в лікарнях, тюрмах і СІЗО, а також в армії.

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До слова, що у травні цього року презентовано оновлене меню для шкільних їдалень. Воно розраховано на 4 тижні, включає 160 страв. В ньому зроблено акцент на корисну та смачну їжу.

Оновлене меню в понад чотирьох тисячах шкіл впроваджується з 1 вересня, а з 1 січня у всіх українських школах мають запровадити оновлені норми для харчування.

За новими нормами харчування з раціону школярів виключили сосиски, ковбаси, рибні консерви, обмежили споживання продукції з високим вмістом солі й цукру, натомість додали більше злакових, овочів, фруктів, ягід, молочних та м'ясних продуктів.