Клопотенко розробляє меню для дитячих садочків, але ціни на харчування різні, – Зеленська

Перша леді Олена Зеленська, яка займається реформою шкільного харчування, розповіла, що шех-кухар Євген Клопотенко вже почав розробляти нове меню і для дитячих садочків. Але вартість харчування у регіонах буде різною.

Олена Зеленська зауважила, що запроваджені норми харчування у школах мають діяти і для дитячих садочків. Тому Євген Клопотенко розробляє меню для садочків окремо.

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Але перша леді наголосила, що це лише приклад.

Якщо хочете – можете використовувати (нове мені, – 24 канал), але кожен сам собі вирішує. Можливо, вони складають своє особисте меню,

– пояснила Зеленська.

Відомо, що шеф-кухар займається цим безкоштовно. Адже на уточнення, коли саме Клопотенко зможе представити розроблене меню для садочків, вона відповіла, що "це робота пана Клопотенка, як активіста".

"Якщо вони встигнуть цього місяця представити – ми будемо щасливі, але ми не можемо тиснути на людей, які за власною волею безкоштовно працюють заради наших дітей", – додала Зеленська.

Різна вартість харчування у садочках

За словами Олени Зеленської, вартість шкільного харчування в усіх регіонах України не може бути однаковою, бо залежить від вартості продуктів харчування в кожній області.

Розрахунок за харчування дитини в школі на плечах їхніх батьків і місцевої влади. Так, місцева влада бере на себе харчування дітей із особливих соціальних категорій і відшкодовує в повному обсязі,

– розповіла перша леді.

Зеленська каже, що деяких регіонах від 1 до 4 класу регіональна влада бере на себе таку відповідальність і ціна змінюється від регіону до регіону. "Ціна не може бути однаковою і, чесно кажучи, це нормальна ринкова ситуація", – додала вона.

Водночас міністр освіти і науки Сергій Шкарлет зауважив, що немає нічого страшного в тому, що шкільне меню може відрізнятися залежно від регіону. За його словами, головне, щоб приготування страв відбувалося із дотриманням санітарних норм та регламенту.

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До слова, у 2019 році за ініціативою Олени Зеленської та Євгена Клопотенка було розпочато реформування системи шкільного харчування. Зокрема, затвердили оновлений Санітарний регламент.

Чим заборонено годувати дітей у школах

м'ясні і рибні продукти промислового і кулінарного виробництва; гриби;

непастеризоване молоко і молочні продукти, виготовлені з непастеризованого молока;

непастеризовані соки, газовані напої та кава.

рибні, м'ясні, плодоовочеві та інші консерви промислового виробництва, крім пастеризованих соків без додавання цукру і підсолоджувачів;

продукти (особливо чипси, сухарики) з вмістом солі більше 0,12 грам на 100 грам готового продукту або з вмістом цукрів більше 10 грам на 100 грам готового продукту;

також заборонено продавати кондитерські вироби та солодкі зернові продукти, вироби з кремом, морозиво, харчові концентрати.

Експерти на чолі з Клопотенком вже розробили нове шкільне 4-тижневе меню для учнів, яке складається зі 160 страв. Шеф-кухар розповів, що дещо здорожчає нове шкільне меню.