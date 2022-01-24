Клопотенко розробляє 340 нових страв для шкільного меню: коли вони з'являться в їдальнях

Шеф-кухар, співавтор реформи шкільного харчування в Україні Євген Клопотенко разом із командою готує рецептурний збірник для шкіл. За ним можна буде приготувати 500 страв для дітей.

Нові рецепти допоможуть закладам формувати різноманітні унікальні меню, які до того ж відповідатимуть новим нормам харчування учнів.

Зверніть увагу Наше завдання – повернути дітей назад у їдальні, – Клопотенко про нове шкільне меню

За словами Євгена Клопотенка, вони з командою зараз розробляють нові страви для шкільного меню. Усі вони увійдуть до збірки із 500 рецептами – там будуть 160 вже затверджених страв, які зараз готують для дітей, та ще 340 нових.

Під час роботи над реформою шкільного харчування ми побачили потребу кухарів у збільшенні вибору страв, які вже відповідають новим нормам, для можливості формування власного меню у школах,

– пояснив Клопотенко.

Пів тисячі рецептів дозволить школам формувати унікальні меню, які будуть відповідати нормам калорійності, білків, жирів і вуглеводів.

Коли з'являться нові рецепти

Технологічні картки та інші документи команда планує передати на експертизу до Інституту громадського здоров'я ім. О. М. Марзєєва НАМН та Держпродспоживслужби навесні.

Вже готовий збірник має вийти в середині 2022 року, ймовірно, влітку. Додамо, що конкретні назви страв Клопотенко не назвав.

До слова, у МОН заявили, що школи не обмежуються одним конкретним меню та можуть не прив’язуватися до рецептів Клопотенка. Там можуть самостійно розробляти рецепти та технологічні картки, в залежності від харчових звичок певного регіону.

А омбудсмен з прав людини Людмила Денісова розпочала моніторинг шкіл у всіх регіонах для перевірки оновленого харчування. Більше про це – читайте тут.

Що відомо про нове харчування у школах

З 1 січня українські школи перейшли на оновлене меню, яке розробив відомий шеф-кухар Євген Клопотенко. Куратором проєкту є перша леді Олена Зеленська.

Відтепер:

Приблизно 75% продуктів у їдальнях мають бути рослинного походження: овочі, салати, злакові, фрукти та ягоди. А картоплю як окрему страву можна пропонувати не більше двох разів на тиждень.

М’ясні страви (очищені від волокон курку, індичку, нежирну свинину, телятину) треба якомога частіше комбінувати з овочевими гарнірами чи салатами.

Сніданок, обід та вечеря мають містити по одній порції зернових продуктів або картоплі, овочів, фруктів, м’ясних чи рибних страв, молочних чи кисломолочних продуктів.

Сіль можна використовувати тільки йодовану та лише для приготування їжі. А питна вода має бути доступна завжди під час їжі.

Зазначимо, що оновлене харчування сподобалося не всім. Батьки обурюються малими порціями та високими цінами, кажуть, що дітям дають несолену їжу і несолодкі напої, які діти відмовляються їсти. Деталі – читайте у статті.