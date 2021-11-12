Кличко розповів, коли в Києві зможуть відновити очне навчання для учнів

Мер Києва Віталій Кличко наголосив, що місто буде послаблювати карантинні обмеження як тільки почне зменшуватися динаміка захворюваності. Тобто лише після поліпшення епідемічної ситуації, учні зможуть повернутися за парти.

Міський голова столиці Віталій Кличко зазначив: про це говорити поки зарано, адже кількість хворих на COVID-19 останніми днями зростає.

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Він також прокоментував інформацію щодо можливих термінів відновлення очного навчання в столичних школах. За його словами, місто, відправивши школярів на дистанційне навчання, керувалося виключно рекомендаціями медиків.

Ми намагаємося мінімізувати контакти між учнями. От один клас, наприклад, це 25 – 30 учнів. А вони ще спілкуються і з учнями інших класів. А потім вдома – з батьками, близькими родичами. Це велике коло ризику зараження виходить, тому ми ухвалили рішення про дистанційку,

– сказав Кличко.

Мер вважає, що онлайн-навчання – це правильний крок, щоб зберегти здоров’я дітей та їх близьких.

Коли учні повернуться на очне навчання? За словами Кличка, як тільки епідеміологічна ситуація поліпшиться, учні повернуться в школи.

Раніше Кличко розповідав, що у столиці все більше дітей, хворих на коронавірус, госпіталізують до лікарень. Тож діти з наступного тижня точно не повернуться за парти, у місті продовжиться дистанційне навчання щонайменше до 21 листопада. Деталі – читайте тут.

Ситуація з коронавірусом у столиці

Міський голова Києва розповів, що заповненість ліжок у медзакладах міста – понад 70%. Палати інтенсивної терапії заповнені майже повністю.

Якщо в нас станеться колапс медичної системи, це може призвести до великої катастрофи. Ми сьогодні робимо все можливе, аби не допустити цього,

– додав він.

Кличко також зазначив, що сьогодні в Києві працюють 143 пункти вакцинації. Але, після запровадження суворих обмежень, до них почалися черги.

У столиці за минулу добу, 11 листопада, виявили понад 1,8 тисячі хворих на коронавірус. 43 людини померли. Всього за період пандемії в Києві понад 6 тисяч летальних випадків від вірусу. Захворіли на COVID-19 за весь час – 276 тисяч киян.

До слова, у Чернівецькій області відновлюється очне навчання у школах. Учні зможуть повернутися за парти вже з понеділка, 15 листопада. Місцева влада каже, що за час дистанційки змогли "збити" стрімке наростання коронавірусу.