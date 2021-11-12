Міський голова столиці Віталій Кличко зазначив, про це говорити поки зарано, адже кількість хворих на COVID-19 останніми днями зростає.
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Він також прокоментував інформацію щодо можливих термінів відновлення очного навчання в столичних школах. За його словами, місто, відправивши школярів на дистанційне навчання, керувалося виключно рекомендаціями медиків.
Ми намагаємося мінімізувати контакти між учнями. От один клас, наприклад, це 25-30 учнів. А вони ще спілкуються і з учнями інших класів. А потім вдома – з батьками, близькими родичами. Це велике коло ризику зараження виходить, тому ми ухвалили рішення про дистанційку,
– сказав Кличко.
Мер вважає, що онлайн-навчання – це правильний крок, щоб зберегти здоров’я дітей та їх близьких.
Коли учні повернуться на очне навчання? За словами Кличка, як тільки епідеміологічна ситуація поліпшиться, учні повернуться в школи.
Раніше Кличко розповідав, що у столиці все більше дітей, хворих на коронавірус, госпіталізують до лікарень. Тож діти з наступного тижня точно не повернуться за парти, у місті продовжиться дистанційне навчання щонайменше до 21 листопада. Деталі – читайте тут.
Ситуація з коронавірусом у столиці
Міський голова Києва розповів, що заповненість ліжок у медзакладах міста – понад 70%. Палати інтенсивної терапії заповнені майже повністю.
Якщо в нас станеться колапс медичної системи, це може призвести до великої катастрофи. Ми сьогодні робимо все можливе, аби не допустити цього,
– додав він.
Кличко також зазначив, що сьогодні в Києві працюють 143 пункти вакцинації. Але, після запровадження суворих обмежень, до них почалися черги.
До слова, у Чернівецькій області відновлюється очне навчання у школах. Учні зможуть повернутися за парти вже з понеділка, 15 листопада. Місцева влада каже, що за час дистанційки змогли "збити" стрімке наростання коронавірусу.