Клейка каша і котлети з незабутнім запахом, – Клопотенко розповів, чим його годували у школі

Шеф-кухар та співавтор реформи шкільного харчування в Україні Євген Клопотенко досі пам'ятає, чим його годували у школі. За його словами, зазвичай це була клейка каша чи макарони, котлети з незабутнім запахом та вода з овочами замість супу.

Клопотенко зізнається, що на страви, які давали у їдальні, не хотілося навіть дивитися, не те щоб їсти.

Важливо Наше завдання – повернути дітей назад у їдальні, – Клопотенко про нове шкільне меню

Відомо, що шеф-кухар вчився у школі №130 у Голосіївському районі Києва. Спогади про страви у їдальні у Клопотенка незабутні, але приємними їх теж не назвеш.

О, я дуже добре пам’ятаю, чим мене годували у шкільній їдальні. Ви здивуєтесь, але у моєї мами у шкільні роки меню було аналогічне – макарони або каша, що стали суцільним шматком клейстеру, котлети, запах яких неможливо забути ніколи, водичка зі шматочками шкірок від овочів – це називали супом,

– розповідає Євген Клопотенко.

Це вплинуло на рішення змінити харчування у школах

За його словами, коли шість чи сім років тому він потрапив до шкільної їдальні – то побачив ту саму їжу і таку ж тугу в очах дітей, що була колись у нього. Тоді він і вирішив долучитися до реформи шкільного харчування.

Я зрозумів, що маю це змінити. Неможливо виростити людей майбутнього, якщо годувати їх їжею минулого. Очевидно, що куштуючи "розсольник по-ленінградськи", діти дізнавалися про страву з міста, якого вже навіть не існує,

– сказав шеф-кухар.

Він також додав, що нові норми харчування школярів в Україні зараз є одними з найкращих у світі. "Залишилося, щоб їхня реалізація теж була на рівні", – зауважив Клопотенко.

Що відомо про реформу харчування

З 1 січня 2022 року школи перейшли на нове харчування. Для цього шеф-кухар Євген Клопотенко розробив 160 страв, в яких обмежено кількість солі та цукру, а натомість збільшено кількість м’яса, овочів і фруктів. Він планує створити ще 340 нових рецептів.



Страви з нового меню від Євгена Клопотенка / Інфографіка 24 каналу

Перша леді Олена Зеленська, яка є ініціаторкою проєкту наголосила, що її команда була готова до критики. Проте вони це роблять задля здоров’я дітей.

Просто подумайте про ці цифри: 13,3% наших дітей віком до 17 років страждають від ожиріння! Уже в підлітковому віці мають серцево-судинні захворювання! Чи варто поборотися з такими харчовими звичками? Заради цього я готова і критику потерпіти,

– заявила перша леді.

Як змінилося харчування:

Приблизно 75% продуктів у їдальнях мають бути рослинного походження: овочі, салати, злакові, фрукти та ягоди. Салати треба заправляти перед видаванням дітям. М’ясні страви треба якомога частіше комбінувати з овочевими гарнірами чи салатами. Також потрібно надавати перевагу цільнозерновим хлібобулочним виробам із високим вмістом клітковини з додаванням висівок, насіння. Ковбаси, паштети та сосиски замінять стравами з риби та м’яса. Водночас "швидкі перекуси" замінять, до прикладу, на горіхи, сухофрукти та злакові батончики, які не міститимуть багато цукру. Сніданок, обід та вечеря мають містити по одній порції зернових продуктів або картоплі, овочів, фруктів, м’ясних чи рибних страв, молочних чи кисломолочних продуктів. Сіль можна використовувати тільки йодовану та лише для приготування страв. Окрім того, питна вода має бути доступна завжди під час їжі.

Чим заборонено годувати дітей у школах:

м'ясні і рибні продукти промислового і кулінарного виробництва;

гриби;

непастеризоване молоко і молочні продукти, виготовлені з непастеризованого молока;

непастеризовані соки, газовані напої та кава.

рибні, м'ясні, плодоовочеві та інші консерви промислового виробництва, крім пастеризованих соків без додавання цукру і підсолоджувачів;

продукти (особливо чипси, сухарики) з вмістом солі більше 0,12 грам на 100 грам готового продукту або з вмістом цукрів більше 10 грам на 100 грам готового продукту;

продукція домашнього виробництва;

також заборонено продавати кондитерські вироби та солодкі продукти, вироби з кремом, морозиво, харчові концентрати.

Проте МОН заявили, що школи не обмежуються одним конкретним меню та не прив’язуються до рецептів Клопотенка. Там можуть самостійно розробляти власні рецепти та технологічні картки, в залежності від харчових звичок.