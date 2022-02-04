Клейка каша і котлети з незабутнім запахом, – Клопотенко розповів, чим його годували у школі
Джерело:"Обозреватель"
Шеф-кухар та співавтор реформи шкільного харчування в Україні Євген Клопотенко досі пам'ятає, чим його годували у школі. За його словами, зазвичай це була клейка каша чи макарони, котлети з незабутнім запахом та вода з овочами замість супу.
Клопотенко зізнається, що на страви, які давали у їдальні, не хотілося навіть дивитися, не те щоб їсти.
Важливо Наше завдання – повернути дітей назад у їдальні, – Клопотенко про нове шкільне меню
Відомо, що шеф-кухар вчився у школі №130 у Голосіївському районі Києва. Спогади про страви у їдальні у Клопотенка незабутні, але приємними їх теж не назвеш.
О, я дуже добре пам’ятаю, чим мене годували у шкільній їдальні. Ви здивуєтесь, але у моєї мами у шкільні роки меню було аналогічне – макарони або каша, що стали суцільним шматком клейстеру, котлети, запах яких неможливо забути ніколи, водичка зі шматочками шкірок від овочів – це називали супом,
– розповідає Євген Клопотенко.
Це вплинуло на рішення змінити харчування у школах
За його словами, коли шість чи сім років тому він потрапив до шкільної їдальні – то побачив ту саму їжу і таку ж тугу в очах дітей, що була колись у нього. Тоді він і вирішив долучитися до реформи шкільного харчування.
Я зрозумів, що маю це змінити. Неможливо виростити людей майбутнього, якщо годувати їх їжею минулого. Очевидно, що куштуючи "розсольник по-ленінградськи", діти дізнавалися про страву з міста, якого вже навіть не існує,
– сказав шеф-кухар.
Він також додав, що нові норми харчування школярів в Україні зараз є одними з найкращих у світі. "Залишилося, щоб їхня реалізація теж була на рівні", – зауважив Клопотенко.
Що відомо про реформу харчування
З 1 січня 2022 року школи перейшли на нове харчування. Для цього шеф-кухар Євген Клопотенко розробив 160 страв, в яких обмежено кількість солі та цукру, а натомість збільшено кількість м’яса, овочів і фруктів. Він планує створити ще 340 нових рецептів.
Страви з нового меню від Євгена Клопотенка / Інфографіка 24 каналу
Перша леді Олена Зеленська, яка є ініціаторкою проєкту наголосила, що її команда була готова до критики. Проте вони це роблять задля здоров’я дітей.
Просто подумайте про ці цифри: 13,3% наших дітей віком до 17 років страждають від ожиріння! Уже в підлітковому віці мають серцево-судинні захворювання! Чи варто поборотися з такими харчовими звичками? Заради цього я готова і критику потерпіти,
– заявила перша леді.
Як змінилося харчування:
- Приблизно 75% продуктів у їдальнях мають бути рослинного походження: овочі, салати, злакові, фрукти та ягоди. Салати треба заправляти перед видаванням дітям.
- М’ясні страви треба якомога частіше комбінувати з овочевими гарнірами чи салатами. Також потрібно надавати перевагу цільнозерновим хлібобулочним виробам із високим вмістом клітковини з додаванням висівок, насіння.
- Ковбаси, паштети та сосиски замінять стравами з риби та м’яса. Водночас "швидкі перекуси" замінять, до прикладу, на горіхи, сухофрукти та злакові батончики, які не міститимуть багато цукру.
- Сніданок, обід та вечеря мають містити по одній порції зернових продуктів або картоплі, овочів, фруктів, м’ясних чи рибних страв, молочних чи кисломолочних продуктів.
- Сіль можна використовувати тільки йодовану та лише для приготування страв. Окрім того, питна вода має бути доступна завжди під час їжі.
Чим заборонено годувати дітей у школах:
- м'ясні і рибні продукти промислового і кулінарного виробництва;
- гриби;
- непастеризоване молоко і молочні продукти, виготовлені з непастеризованого молока;
- непастеризовані соки, газовані напої та кава.
- рибні, м'ясні, плодоовочеві та інші консерви промислового виробництва, крім пастеризованих соків без додавання цукру і підсолоджувачів;
- продукти (особливо чипси, сухарики) з вмістом солі більше 0,12 грам на 100 грам готового продукту або з вмістом цукрів більше 10 грам на 100 грам готового продукту;
- продукція домашнього виробництва;
- також заборонено продавати кондитерські вироби та солодкі продукти, вироби з кремом, морозиво, харчові концентрати.
Проте МОН заявили, що школи не обмежуються одним конкретним меню та не прив’язуються до рецептів Клопотенка. Там можуть самостійно розробляти власні рецепти та технологічні картки, в залежності від харчових звичок.