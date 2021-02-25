Експерти вважають, що класний журнал – це змарнований час для вчителів, які мають просто безліч разів переписувати прізвища та імена учнів. Тому українці підтримують запровадження електронних журналів.

Але попри те, що е-журнали вже запрацювали, класні журнали у школах поки не відмінили. А це лише дає ще більше роботи вчителям, вважає директорка Департаменту освіти і науки Києва Олена Фіданян.

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Вона вважає, що класний журнал – це змарнований час, коли потрібно безліч разів переписувати прізвища та імена учнів.

Це вчительський булінг, тому що за тобою ходить завуч й погрожує перевіркою журналу, а ти ще не вписав номери особових справ. Це документ, який ні за яких обставин не можна виносити зі школи. Це "вчительська панщина", "кабала", "кайдани",

– наголошує Фіданян.

Директорка Департаменту додає, що це також біганина за колегами, які мають вписати теми проведених уроків.

Фіданян зазначає, що під час розмови з Асоціацією директорів шкіл Києва вони дійшли висновку, що потрібно щось вирішувати з класними журналами. "З цією амбарною книгою потрібно щось робити, цей застарілий спадок має бути змінений. Усе в наших руках, адже НУШ це не тільки для учня, а й для вчителя", – каже експертка.

Як вчителі ставляться до відміни класних журналів? Думки педагогів тут розходяться: для когось заповнювати журнали вже ввійшло у звичку, проте інші вважають це марною тратою часу.



Цікаво, що у коментарях під дописом Олени Фіданян, більшість користувачів її підтримують та вважають класний журнал пережитком минулого.

Проте деякі підписники виступають проти, а й жартують на цю тему, мовляв:

"Три роки не працюю в школі, а класний журнал сниться і досі, ніби-то не виставила семестрові оцінки й третій місяць він не заповнений. Хоча в реальності все завжди було вчасно, навіть дуже", – написала колишня вчителька Марія Парчук.

Впровадження електронних журналів у школах

До слова, Міносвіти розпочало безкоштовно поширювати сервіс е-журналів серед шкіл, які ним ще не користувалися. Там наголошують, що сервіс доволі простий у користуванні та має дружній інтерфейс, через який організовано доступ до різних сторінок, зокрема:

дані про учнів;

розклад уроків;

списки відвідування;

домашні завдання тощо.

Ця інформація буде вноситися вчителями, а батьки бачитимуть інформацію про присутність дитини на навчанні, рівень її успішності, коментарі та поради вчителів, а учні – отримуватимуть завдання, слідкуватимуть за розкладом тощо.