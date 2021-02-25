"Класний журнал – це вчительська панщина": експертка про ведення шкільних журналів
Експерти вважають, що класний журнал – це змарнований час для вчителів, які мають просто безліч разів переписувати прізвища та імена учнів. Тому українці підтримують запровадження електронних журналів.
Джерело:фейсбук Олени Фіданян
Але попри те, що е-журнали вже запрацювали, класні журнали у школах поки не відмінили. А це лише дає ще більше роботи вчителям, вважає директорка Департаменту освіти і науки Києва Олена Фіданян.
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Вона вважає, що класний журнал – це змарнований час, коли потрібно безліч разів переписувати прізвища та імена учнів.
Це вчительський булінг, тому що за тобою ходить завуч й погрожує перевіркою журналу, а ти ще не вписав номери особових справ. Це документ, який ні за яких обставин не можна виносити зі школи. Це "вчительська панщина", "кабала", "кайдани",
– наголошує Фіданян.
Директорка Департаменту додає, що це також біганина за колегами, які мають вписати теми проведених уроків.
Фіданян зазначає, що під час розмови з Асоціацією директорів шкіл Києва вони дійшли висновку, що потрібно щось вирішувати з класними журналами. "З цією амбарною книгою потрібно щось робити, цей застарілий спадок має бути змінений. Усе в наших руках, адже НУШ це не тільки для учня, а й для вчителя", – каже експертка.
Як вчителі ставляться до відміни класних журналів? Думки педагогів тут розходяться: для когось заповнювати журнали вже ввійшло у звичку, проте інші вважають це марною тратою часу.
Цікаво, що у коментарях під дописом Олени Фіданян, більшість користувачів її підтримують та вважають класний журнал пережитком минулого.
Проте деякі підписники виступають проти, а й жартують на цю тему, мовляв:
"Три роки не працюю в школі, а класний журнал сниться і досі, ніби-то не виставила семестрові оцінки й третій місяць він не заповнений. Хоча в реальності все завжди було вчасно, навіть дуже", – написала колишня вчителька Марія Парчук.
Впровадження електронних журналів у школах
До слова, Міносвіти розпочало безкоштовно поширювати сервіс е-журналів серед шкіл, які ним ще не користувалися. Там наголошують, що сервіс доволі простий у користуванні та має дружній інтерфейс, через який організовано доступ до різних сторінок, зокрема:
- дані про учнів;
- розклад уроків;
- списки відвідування;
- домашні завдання тощо.
Ця інформація буде вноситися вчителями, а батьки бачитимуть інформацію про присутність дитини на навчанні, рівень її успішності, коментарі та поради вчителів, а учні – отримуватимуть завдання, слідкуватимуть за розкладом тощо.
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