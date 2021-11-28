Коли батьки віддають дитину до школи, вони повинні довіряти класному керівнику. І для того, щоб співпраця "діти-батьки-класний керівник" була якісною, професійний рівень класного керівника повинен постійно зростати.

До теми Що робить класний керівник у школі за кордоном: цікаві факти про їх обов'язки

Вчителька історії та правознавства Вікторія Шуляк проаналізувала вимоги до роботи класного керівництва та запропонувала алгоритм розв'язання сучасних проблем у школах.

Обов’язки класного керівника

Класний керівник – це не окрема посада, це певні обов’язки педагога у школі.

За принципами Нової української школи, класний керівник є справжнім менеджером класу, адже він:

допомагає створити громадський порядок та безпеку під час освітнього процесу;

створює взаємодію учнів – вчителів, учнів – учнів, вчителів – батьків, батьків – адміністрації;

організовує та проводить позаурочну та культурно-масову роботу;

сприяє самореалізації та розвитку учнів;

є прикладом для наслідування.

Також класний керівник повинен створювати умови для організації змістовного дозвілля та показувати дітям, що навчально-виховний процес у школі може і навчати, і розвивати.

Після першого знайомства з учнями класу та їхніми батькам, класний керівник повинен з’ясувати: у якій сім’ї живе дитина, який її соціальний статус. Цю частину роботи класний керівник повинен виконувати коректно, щоб при цьому не образити ні дитину, ні батьків.

Ключові завдання класного керівника НУШ

Налагодити довірливі, партнерські стосунки з учнями свого класу.

Побудувати продуктивну взаємодію з батьками.

Створити партнерські стосунки з усіма учасниками освітнього процесу: вчителями, учнями, батьками, адміністрацією.

Організувати здорове, безпечне, розвивальне освітнє середовище.

Дати розуміння про індивідуальну траєкторію розвитку кожній особистості класу.

Впровадити у щоденне життя учнів правила школи та класу.

Здійснювати спостереження за темпом навчання та набуттям емоційно-етичної компетенції кожного учня класу.

Любити свою професію, ставитися до всіх учасників освітнього процесу з повагою та надихати їх ставитись з повагою до вашої діяльності.

Здійснювати ціннісне виховання через наскрізне навчання.

Виховувати ментально грамотних громадян України.

Що має робити класний керівник НУШ: алгоритм

Познайомитися з особистими справами учнів, журналом попереднього навчального року. Поговорити з педагогами і представниками адміністрації, які працювали з цим класом у попередні роки. Скласти первинну індивідуальну та ментальну картку учня. Провести спільні ігри та спостереження. Провести зустріч, нараду з батьками. Скласти план ефективного управління класом. Розподілити обов’язки серед учнів. Скласти зразок бланку поведінкового контракту. Скласти соціальний паспорт класу. За бажанням скласти план виховної роботи в клас.

Для ефективної роботи класу обов’язково потрібні правила, які варто розробити та наклеїти на стенді у класній кімнаті. Крім правил необхідний також регулювальник поведінки й цікаві нагороди за хорошу поведінку, активність та різноманітні успіхи дитини.

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До слова, раніше ми публікували відповіді щодо роботи класного керівника від юристів.

Чи можна звільнитися від обов’язків класного керівника посеред навчального року? Так.

Чи може школа змусити вчителя до класного керівництва? Ні школа, ні адміністрація не мають таких повноважень. Класний керівник — посада на добровільних засадах, і вчитель має дати свою згоду на це.

Хто може бути класним керівником? Будь-який педагог школи з фаховою вищою освітою та відповідною професійно-педагогічною підготовкою. Не важливо, яку саме посаду ви обіймаєте – учителя-предметника, педагога-організатора чи керівника гуртка.

До речі, класними керівниками може бути й керівництво школи – директори та завучі.