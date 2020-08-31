До початку навчального року готуються і весь світ. Країни по-різному підходять до навчального процесу в умовах пандемії COVID-19. Друга хвиля захворювання та можливість повторного локдауна змушує навчальні заклади переходити на віддалені форми навчання.

Сербія

Навчальний рік у Сербії обіцяє бути інноваційним. Міністерство освіти розробило кілька моделей, проте обиратимуть найприйнятнішу програму для кожного навчального закладу – батьки. Про це розповіли кореспонденти 24 каналу.

Важливо Школа з 1 вересня: всі деталі та правила щодо навчання в умовах карантину

Більшість занять проходитимуть онлайн. Школу діти відвідуватимуть лише, коли писатимуть контрольні або відповідатимуть на усні тести.

Для дітей до 12 років шкільний процес мало зміниться. Згідно із законодавством їх не можна залишати без нагляду. Перший місяць батьки можуть не відпускати дітей до шкіл без жодних заяв або довідок.

Зараз ми проводимо консультації з викладачами, щоб вони мали можливість та були готові проводити заняття, як в онлайні, так і безпосередньо у школах,

– розповіла директорка школи Слачана Бурсач.

Естонія

Естонські школи можуть самі обирати необхідні правила безпеки. Всі рішення міністерства освіти мають лише рекомендаційний характер. Водночас уряд порадив готуватися до нового спалаху інфекції після початку занять.

"Якщо за 2 тижні приріст хворих перевищить 300, то тоді департамент здоров’я буде розглядати введення додаткових обмежувальних заходів", – повідомила радниця департаменту здоров'я Ірина Донченко.

Велика Британія

З 1 вересня до шкіл підуть діти Англії та Уельсу. В Шотландії та Північній Ірландії заняття розпочалися ще у серпні.

У середніх школах захисні маски повинні носити всі діти старше 11 років. Зокрема, школам пропонують створити, так звані, класні пузирі. Учні одного класу будуть вчитися в одному приміщенні протягом всього дня. Таким чином школярі не зможуть контактувати з іншими класами.

Ми проситимемо учнів залишатися у класах, щоб мінімізувати їх переміщення школою,

– заявила завуч старшої школи Ребека Поол.

Франція

Всі викладачі, студенти та школярі старше 11 років мають носити захисні маски. Також школярі та вчителі мають дезінфікувати руки мінімум декілька разів на день.

Школи зобов'язали забезпечити запас одноразових хустинок та обладнати спеціальні урни. Для того, щоб залишити дитину на віддаленому навчанні треба звернутися з відповідною заявою до місцевої влади.

"Як тільки діти будуть контактувати між собою, перед грою або після, ми звичайно будемо слідкувати, щоб вони мили руки. Але будем чесні, коли навколо 25 дітей, то ми не завжди зможемо стежити за кожним", – повідомила вихователька молодшої школи Сесіль Клушьє.

Іспанія

В Іспанії захисні маски зробили обов'язковими з 6 років. Школярі мають мити руки мінімум 5 разів на день та зберігати дистанцію у півтора метра. На вході будуть міряти температуру.

Навчальні заклади повинні дезінфікувати всі поверхні та постійно провітрювати приміщення. У разі виявлення COVID-19 в учнів, на карантин відправлятимуть цілий клас. Якщо випадків буде багато, то і всю школу.

"Наразі, школи у більшій частині нашої країни можуть без проблем відкриються, поки там будуть посилені заходи безпеки", – додав керівник центру з питань охорони здоров'я Фернандо Сімон.

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Водночас у Євросоюзі не чекають сплеску захворюваності після початку навчання. За дослідженнями різних європейських країн, вірус рідко передається від дитини до дитини в школах. Вчені вважають, що за дотримання базових правил безпеки школи навряд чи стануть більшим джерелом інфекції, ніж інші міста.