З січня 2021 року твори класиків, опубліковані в 1925 році, є безкоштовними для використання. Серед авторів є чимало тих, чию творчість вивчають у школі, зокрема, романи Франца Кафки, Теодора Драйзера, Скотта Фіцжеральда та інших.

З січня 2021 року нова група захищених авторським правом творів увійшла до суспільного надбання, повідомляє портал "Читомо".

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Серед іншого, тепер у вільному доступі такі класичні твори:

Скотт Фіцджеральд "Великий Гетсбі"

Вірджинія Вулф "Місіс Далловей"

Ернест Гемінґвей "У наш час"

Франц Кафка "Процес"

Аніта Лоос "Джентльмени віддають перевагу блондинкам"

Едіт Уортон "Написання художньої літератури"

Теодор Драйзер "Американська трагедія"

Джон Дос Пассос "Трансфер з Манхеттена"

Вілла Кетер "Будинок професора"

Сінклер Льюїс "Стрілець"

Олдос Хакслі "Це безплідне листя"

Вільям Сомерсет Моем "Розмальована вуаль"

Шервуд Андерсон "Темний сміх"

Міхаїл Булгаков "Біла гвардія"

Герберт Веллс "Батько Христини Альберти"

Агата Крісті "Таємниця замку Чимніз".

Зазначимо, що після завершення терміну дії авторського права (у США це близько 90 років після смерті автора) твори переходять до суспільного надбання. Це означає, що будь-хто може їх вільно використовувати без виплати авторської винагороди нащадкам автора.

Водночас відповідно до українського законодавства авторське право діє протягом усього життя автора й 70 років після його смерті. Але якщо твір оприлюднено анонімно або під прихованим псевдонімом, то авторське право діє лише протягом 70 років після оприлюднення твору.

Тобто громадські театри можуть демонструвати фільми, оркестри можуть дозволити собі публічно виконувати або переставляти музику, а творці можуть легально спиратися на минуле – переосмислювати книги, перетворювати їх тощо.