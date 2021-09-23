У класі однієї зі шкіл в Чернігівській області обвалилася стеля: фото

У місті Новгород-Сіверський на Чернігівщині в одному з класів гімназії №1 обвалилася частина стелі. За повідомленням комісії з перевірок, обвал стелі у цій школі трапляється вже втретє.

Внаслідок інциденту ніхто не постраждав, оскільки інцидент стався під час перерви і в кабінеті №13 нікого з учнів не було. Проте батьків налякала ця ситуація.

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Начальник відділу освіти Чернігівської міськради Тетяна Ковальчук каже, що адміністрація гімназії з проханням про ремонт стелі не зверталася. Клопотання були лише щодо ремонту підлоги в деяких кабінетах.

Наразі приймаються відповідні рішення… У відділі освіти терміново була створена комісія, обстежили місце події, з’ясували обставини. За результатами перевірки буде проведено ремонт стелі,

– повідомили в громаді.

Директорка гімназії надала акти перевірок технічної комісії щодо стану будівель школи. З'ясувалося, що обвал стелі трапляється тут вже втретє.



У класі в школі на Чернігівщині обвалилася стеля / Фото Новгород-Сіверської ОТГ

До слова, три тижні тому в Одеському національного університеті імені Мечникова просто під час занять впала стеля. В аудиторії перебували студенти, адже саме проводилася лекція, але, на щастя, ніхто не постраждав. Фото та деталі – дивіться тут.

Текст публікації Новгород-Сіверської ОТГ:

Вчора в Новгород-Сіверській гімназії №1 в кабінеті №13 трапилася надзвичайна подія – обвалилася частина стелі. Батьки вкрай занепокоєні цією ситуацією. На щастя, діти не постраждали, бо сталося це під час перерви.

Начальник відділу освіти, молоді та спорту Тетяна Ковальчук надала роз’яснення. Адміністрація освітнього закладу з офіційними зверненнями з приводу необхідності ремонту стелі не зверталася. Клопотання були лише щодо капітального ремонту підлоги в деяких кабінетах.

Що ж стосується надзвичайної події, то після повідомлення про неї, у відділі освіти створили комісію, обстежили місце події та з’ясували обставини. За результатами перевірки буде проведено ремонт стелі. З'ясувалося, що обвал стелі трапляється вже втретє.