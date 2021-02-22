У класі ліворукий учень: поради вчителю, як допомогти дитині адаптуватися

Джерело:"Освіторія"
За статистикою, кожна восьма дитина пише не так, як решта однолітків. Але за останні роки особливо загострилася проблема з навчанням ліворуких дітей. Адже раніше таких учнів вчителі просто змушували писати правою рукою. Як зараз допомогти дитині адаптуватися – поради вчителям у матеріалі.
Вчені довели, що переучувати ліворукої дитини писати правою означає змінювати специфічні якості її психіки, а це негативно впливає на психічний стан дитини та її і здоров’я в цілому.
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Психолог Марина Бабушкіна пояснила назвала способи, які допоможуть їм адаптуватися.
Шульги (ліворуки) мають інші принципи функціональної організації мозку. Їх ліву руку контролює права півкуля мозку (вона відповідає за творчі здібності та сприяє активізації творчого потенціалу). І перевчати таких дітей не треба, адже це просто фізіологічна особливість, а не хвороба.Цікавий факт! За спостереженнями науковців, агалом 40% людей – лівовухі, 30% – лівоокі і 20% – лівоногі. Але коли йдеться верхні кінцівки, ліва рука домінує лише в 15-20% людей.
Донині в Африці, Індії, Китаї ліворуким дітям можуть навіть травмувати неправильну кінцівку, щоб вони їли, писали і тримали інструменти так само, як усі.
Натомість в Україні раніше теж перевчали писати ліворуких дітей. Ще у 1920-1940 роки в СРСР ліворуких офіційно ділили на дві категорії: дегенератів, яких навіть не радили виховувати у звичайних школах, незалежно від розвитку інтелекту, та жертв недбалості батьків, які пропустили момент у 3 – 4 роки, коли дитина випадково почала брати все "не тією рукою".
Але вимога тримати ручку в правій руці обертається для ліворуких дітей, особливо чутливих та вразливих за природою, не тільки нервовими розладами та комплексом неповноцінності, а й уповільненням росту та втратою апетиту.
Дитина пише та малює лівою рукою / Фото occupationaltherapy
І лише у 1986 році було законодавчо зафіксовано, що шульги потребують особливого підходу, а не перенавчання. З того часу два покоління людей зросли такими, як їм природно.
Зараз з цим є ще одна проблема: ліворукіі діти потребують комфортного для них середовища: парти, додаткове освітлення, ручки, ножиці, але цього в нас немає.
Окрім того, ліворукі діти потребують особливого підходу під час вступу до школи, інакше їхня адаптація буде значно важчою, ніж в однолітків. Їм потрібна додаткова допомога вчителів.
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