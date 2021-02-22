У класі ліворукий учень: поради вчителю, як допомогти дитині адаптуватися

За статистикою, кожна восьма дитина пише не так, як решта однолітків. Але за останні роки особливо загострилася проблема з навчанням ліворуких дітей. Адже раніше таких учнів вчителі просто змушували писати правою рукою. Як зараз допомогти дитині адаптуватися – поради вчителям у матеріалі.

Вчені довели, що переучувати ліворукої дитини писати правою означає змінювати специфічні якості її психіки, а це негативно впливає на психічний стан дитини та її і здоров’я в цілому.

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Психолог Марина Бабушкіна пояснила назвала способи, які допоможуть їм адаптуватися.

Чому деякі діти пишуть лівою рукою

Шульги (ліворуки) мають інші принципи функціональної організації мозку. Їх ліву руку контролює права півкуля мозку (вона відповідає за творчі здібності та сприяє активізації творчого потенціалу). І перевчати таких дітей не треба, адже це просто фізіологічна особливість, а не хвороба.

Чому вчителі раніше перевчали учнів

За спостереженнями науковців, агалом 40% людей – лівовухі, 30% – лівоокі і 20% – лівоногі. Але коли йдеться верхні кінцівки, ліва рука домінує лише в 15-20% людей.

Донині в Африці, Індії, Китаї ліворуким дітям можуть навіть травмувати неправильну кінцівку, щоб вони їли, писали і тримали інструменти так само, як усі.

Натомість в Україні раніше теж перевчали писати ліворуких дітей. Ще у 1920-1940 роки в СРСР ліворуких офіційно ділили на дві категорії: дегенератів, яких навіть не радили виховувати у звичайних школах, незалежно від розвитку інтелекту, та жертв недбалості батьків, які пропустили момент у 3 – 4 роки, коли дитина випадково почала брати все "не тією рукою".

Але вимога тримати ручку в правій руці обертається для ліворуких дітей, особливо чутливих та вразливих за природою, не тільки нервовими розладами та комплексом неповноцінності, а й уповільненням росту та втратою апетиту.



Дитина пише та малює лівою рукою / Фото occupationaltherapy

І лише у 1986 році було законодавчо зафіксовано, що шульги потребують особливого підходу, а не перенавчання. З того часу два покоління людей зросли такими, як їм природно.

Зараз з цим є ще одна проблема: ліворукіі діти потребують комфортного для них середовища: парти, додаткове освітлення, ручки, ножиці, але цього в нас немає.

Окрім того, ліворукі діти потребують особливого підходу під час вступу до школи, інакше їхня адаптація буде значно важчою, ніж в однолітків. Їм потрібна додаткова допомога вчителів.

Як допомогти ліворукому учневі адаптуватися в класі

Шульги швидше стомлюються і потребують тривалішого відпочинку, ніж інші. Варто дозволити їм посеред уроку додаткові паузи для відновлення сил. Особливо це актуально у першому класі, коли дитина звикає до нового режиму та навантаження.

Ліворукі діти мають ще одну особливість: довго звикають до нових умов. Якщо більшість дітей адаптується за місяць, то їм потрібно 2 – 2,5, і вчителю доведеться на це зважати.

Добре розташувати таких дітей праворуч у класі, щоб вони мали краще освітлення, а увагу легше концентрували на вчителеві. Але посадити таких дітей активним оком до вікна — не найкраща ідея. Тоді вони відволікатимуться на те, що бачать за склом.

Якщо немає спеціальних парт із нахилом стільниці з необхідного боку, варто порадити родині придбати таку для дому. А учня слід хоча б посадити за окремим столом або зліва, щоб діти не зіштовхувалися постійно робочими руками.

До теми Хто такі шульги та звідки виникає ліворукість

Під час навчання варто спиратися на зорову пам’ять дітей, їхню здатність охоплювати одночасно весь матеріал, а не мислити лінійно-послідовно. Цим учням зазвичай підходить метод глобального читання, коли дитина запам’ятовує все слово, а не складає з літер та складів.

Шульги дещо емоційніші за інших. На це можна робити ставку під час навчання. Тяга до спілкування нерідко спонукає порушувати дисципліну на уроках: розмовляти чи займатися сторонніми речами. Іноді варто задовольняти цю потребу.