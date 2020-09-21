Згідно з правилами МОЗ, якщо в класі є підтверджений випадок зараження коронавірусу, всі учні мають самоізолюватися і перейти на дистанційне навчання. Це може спричинити тиск на когось з учнів. Як уникнути булінгу серед школярів – читайте у матеріалі.

Порадами поділилася психотерапевтка Марина Вострова виданню "Освіторія".

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За її словами, на дітей і вчителів ситуація з коронавірусом дуже тисне. "Ми можемо формувати певне ставлення до цієї кризи і в дітей, і в дорослих. Діти дуже залежать від думки та стану дорослих. Тому і батьки, і вчителі повинні співпрацювати, щоб дбати про дітей", – додала вона.

Що робити сім’ї, якщо клас дитини пішов на карантин? Психотерапевтка запевняє, що в першу чергу головне – розмовляти. Це дійсно працює, тому батьки мають говорити з дітьми про вірус і донести кілька важливих тем:

люди хворіють на COVID-19 у всьому світі;

від коронавірусу не застрахований ніхто — байдуже, людина багата чи бідна, живе в місті чи селі;

ми не можемо впливати на глобальне поширення вірусу: не можемо просто повернути час назад і зробити так, щоб він ніколи не з’явився чи втекти на іншу планету.

Але є річ, на яку люди можуть впливати — підтримувати і зміцнювати свій імунітет через здорове харчування, фізичні вправи, дихальну гімнастику, масаж пальців тощо.

Якщо діти кажуть: "Через нього/неї ми тепер усі сидимо вдома"

Тут батькам варто сказати: "А уяви, якби захворів ти… Як гадаєш, як би тобі було? Що б ти відчував?" Після цього дитина може злякатися, почати переживати чи відчувати тривогу. Тому спробуйте пояснити, чому не можна так висловлюватися. Також важливо дати дитині можливість висловити свої почуття, адже якщо дитина скаже про свої страхи, в неї знизиться страх і вона стане спокійнішою.

Наступний крок – це співчуття. Так, батьки можуть запитати в дитини, що б вона хотіла почути від інших, якби сама захворіла.

Якщо дитина каже: "Це несправедливо, що через одного мають страждати в самоізоляції всі!"

В такому випадку поясніть дитині, що ми не можемо існувати окремо одне від одного. А ця хвороба показала, як сильно ми взаємозалежимо. Розкажіть дитині, що в нас завжди є вибір, як реагувати на кризу:

злитися, обурюватися, сердитися і ображатися. Тоді ми витрачаємо власні сили та час на всі ці негативні емоції. А це в свою чергу дасть поганий настрій, втому тощо.

або прийняти ситуацію і перейти до конструктивних дій: підтримати людину, не поширювати негатив, робити щось корисне для себе та близьких навколо.

Як створити простір співчуття у класі

Вчителі також можуть провести в класі розмову про "уяви, що захворів ти…". Поговоріть з учнями, яку підтримку вони могли б надати однокласнику чи вчителю, який захворів.

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Якщо клас уже на дистанційному навчанні, можна зробити це у соцмережах і зробити пост з підтримкою закріпленим у групі. Це можуть бути слова: "Ми з тобою", "Пам’ятай, що ти не один" "Якщо тобі потрібна допомога, напиши мені".

Окрім слів, приємними є малюнки підтримки, які діти можуть сфотографувати і надіслати тому, хто занедужав. Це допоможе створити атмосферу підтримки і співпереживання, а в такому середовищі вже навряд чи з’явиться булінг.

Деякі вчителі практикують "обіймашки онлайн", коли всі одночасно під час уроку в Zoom обіймають себе за плечі. За словами експертів, під час цього починає вироблятися окситоцин, який заспокоює нас. Або ж можна починати день із 3-хвилинного танцю під улюблену пісню класу.