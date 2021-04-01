У Київському медичному університеті проводять обшуки: у чому підозрюють виш

У Київському медичному університеті Служба безпеки України та столична прокуратура проводять обшуки. Університет підозрюють у незаконному зарахуванні іноземних студентів.

Інформацію журналістам 24 каналу підтвердили у Службі безпеки України.

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"СБУ продовжує викриття схем незаконного оформлення іноземних студентів у медичних вишах. Тривають слідчі дії", – заявила пресслужба СБУ.

Водночас ректор вишу Борис Івнев розповів виданню “Страна”, що до вишу прийшли слідчі СБУ та прокуратури, проводять обшуки у всіх приміщеннях університету.

Загалом їх чоловік 15 – 20. Вони Заблокували роботу вишу. Двері збираються ламати, вже викликали МНС, щоб відкрити двері, від якої загубилися ключі,

– сказав він.

За словами ректора, Київський медичний університет підозрюють в тому, що там незаконно зарахували іноземних студентів в грудні 2020 року. Однак, Борис Івнев запевняє, що студентів, які прилетіли пізніше 15 грудня, зарахували в січні на весняний набір без порушень закону.

До слова, 31 березня слідчі Нацполіції разом з СБУ подали клопотання до суду про обрання директору НААН запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та відсторонення його від посади.

Так, керівника Національної академії аграрних наук підозрюють у корупції. Зокрема, він сприяв у призначенні на посаду керівника одного з державних підприємств, що входять у структуру НААН. Більше – читайте за посиланням.