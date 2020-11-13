Київський національний університет імені Тараса Шевченка вирішив продовжити навчання в онлайн-формі до кінця цього семестру через стрімкого поширення пандемії COVID-19.

Відповідне розпорядження видав в.о. ректора Леонід Губерський. Про це повідомили на фейсбук-сторінці КНУ ім. Т. Шевченка.

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Зимова сесія цього року теж проходитиме в онлайн-режимі. У розпоряджені зазначили, що в університеті буде продовжено навчання з використанням дистанційних технологій до 31 грудня 2020 року.

"Розпорядження ректора зобов’язує деканів факультетів, директорів інститутів, коледжів, ліцею продовжити з 15 листопада до 31 грудня 2020 року навчання у дистанційному режимі", – йдеться у документі.

Продовження терміну онлайн-навчання відбулося за погодженням з профспілкою університету та студентським парламентом.

Додамо, що Київський університет ім. Тараса Шевченка пішов на карантин з 8 жовтня 2020 року через зростання випадків захворювання на коронавірус. Весь цей час навчання там проводили дистанційно.