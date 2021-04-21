Дитсадки не працюють у 25 громадах області. Тож, тепер 19 тисяч дітей залишилися вдома.

До теми Чи можуть школи продовжити навчання влітку: відповідь МОН

Проте ще у семи громадах деякі садочки працюють в очному режимі, але інші – теж на карантині.

Також направлено на самоізоляцію 17 окремих груп у 14 садочках (найбільше у Білоцерківській, Броварській, Бориспільській громадах),

– зазначили в ОДА.

Яка ситуація в школах

У 322 школах Київської області наразі організовано очне навчання для учнів 1 – 4 класів. Тобто 48,2 тисяч учнів відвідує школи. Але навчання здійснюється з дотриманням санітарних вимог.

А на дистанційне навчання переведено учнів початкових класів у 30 громадах (317 шкіл, 2809 класів, 61,1 тисяча учнів). Відповідні рішення прийняли місцеві комісії з ТЕБ та НС.

Окрім того, через захворювання на коронавірус на самоізоляцію направлено 29 класів початкової школи у 17 школах (697 учнів).

Минулого тижня надійшли повідомлення про підтвердження захворювання на COVID-19 у 51 учня та 45 вчителів області. Усього на лікуванні перебувають 282 учні та 441 вчитель.

Яка ситуація з коронавірусом у Києві? Станом на ранок 21 квітня у Києві зафіксовано 965 нових випадків коронавірусу. Загалом у столиці підтверджено 187 196 випадків COVID-19. Від початку епідемії у Києві одужали 116 498 людей.

Окрім того, у 22 профтехах та 11 коледжах Київської області організовано дистанційне навчання.

До слова, у Києві до 30 квітня продовжили дію суворого карантину. Тому в столиці зачинені дитсадки та школи.