Київський молодіжний центр запускає новий курс: про що він

Київський молодіжний центр запускає курс під назвою "Командоутворення". Головна мета – навчити гуртувати колектив таким чином, аби кожен відчував свою місію.

Новий курс стартує 26 травня й триватиме впродовж 28 травня, 2 та 4 червня. Курс пройде у режимі онлайн – лекції відбуватимуться на платформі Youtube.

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Київський молодіжний центр запускає курс "Командоутворення" / Фото фейсбук Київського молодіжного центру

Що в курсі

Навчання є актуальним для керівників, HR-менеджерів та безпосередньо фахівців, які працюють у колективі. Кожен охочий зможе дізнатися більше про:

згуртування колективу та ефективну взаємодію в команді;

команду та командоутворення;

методики для згуртування колективу;

техніки й ігри для командоутворення.

Київський молодіжний центр – це згуртована, інноваційна та відкрита платформа для молоді. Мета організації – сприяти розвитку особистостей, здатних створювати майбутнє громади міста Києва та суспільства в цілому. Одними з ключових напрямів діяльності КМЦ є зокрема: заохочення молоді до участі в житті міста, розвиток компетентностей, перспектив та можливостей для індивідів, формування та розвиток національно-патріотичних та загальнолюдських цінностей тощо.