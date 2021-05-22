Київський молодіжний центр запускає новий курс: про що він

Київський молодіжний центр запускає курс під назвою "Командоутворення". Головна мета – навчити гуртувати колектив таким чином, аби кожен відчував свою місію.
Новий курс стартує 26 травня й триватиме впродовж 28 травня, 2 та 4 червня. Курс пройде у режимі онлайн – лекції відбуватимуться на платформі Youtube.
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Київський молодіжний центр запускає курс "Командоутворення" / Фото фейсбук Київського молодіжного центру
Що в курсі
Навчання є актуальним для керівників, HR-менеджерів та безпосередньо фахівців, які працюють у колективі. Кожен охочий зможе дізнатися більше про:
- згуртування колективу та ефективну взаємодію в команді;
- команду та командоутворення;
- методики для згуртування колективу;
- техніки й ігри для командоутворення.