Новий курс стартує 26 травня й триватиме впродовж 28 травня, 2 та 4 червня. Курс пройде у режимі онлайн – лекції відбуватимуться на платформі Youtube. 

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Київський молодіжний центр запускає курс "Командоутворення" / Фото фейсбук Київського молодіжного центру

Що в курсі

Навчання є актуальним для керівників, HR-менеджерів та безпосередньо фахівців, які працюють у колективі. Кожен охочий зможе дізнатися більше про:

  • згуртування колективу та ефективну взаємодію в команді;
  • команду та командоутворення;
  • методики для згуртування колективу;
  • техніки й ігри для командоутворення.