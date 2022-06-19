Вчена рада академії також сподівається захистити спадщину Петра Чайковського в Україні. На засіданні навіть проголосували за звернення до президента і прем'єр-міністра щодо вжиття заходів для цього.

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Чому виш виступає за збереження назви

Член наглядової ради народний артист України Юрій Рибчинський вважає, що Чайковський не належить Росії. Крім того, композитор за походженням не є росіянином.

Чайковський, як і Шекспір, як і Жанна д’Арк, як і Христос, не належить одному конкретному народу, він належить усьому світу. Етнічно Петро Чайковський не був росіянином: його батько походив із роду запорізьких козаків, а мати була француженкою,

– заявив Рибчинський.

Крім того, артист та поет відзначив, що Петро Чайковський ставився до України з любов'ю. Зокрема на засіданні також відзначили, що композитор є одним із засновників Національної музичної академії.

Інші члени Вченої ради вишу переконані, що потрібно доводити світу причетність Петра Чайковського саме до української культури та захищати його ім'я від маніпуляцій. Серед аргументів – тісний зв'язок Чайковського з нашою країною, адже проведені науковцями академії дослідження свідчать про те, що саме на території України композитор написав значну частину своїх творів та вважав нашу державу своєю рідною домівкою. Попри те Петро Чайковський народився та помер на території Росії.

Цікаво! Росія вважає творчість Петра Чайковського своєю спадщиною. Щобільше, після дискваліфікації з Олімпійських ігор через допінговий скандал, Олімпійський комітет Росії, який виступав на змаганнях без будь-яких державних символів, замість гімну використовував фрагмент з Концерту для фортепіано з оркестром №1, автором якого є саме Чайковський.

Перейменування вулиць у столиці

19 червня в додатку "Київ Цифровий" завершується голосування щодо перейменування 296 вулиць, провулків, проспектів та площ. Віддати голос за нову назву мали змогу не лише мешканці столиці, але й усі українці.

Нову назву можна було обрати з переліку, у якому 2 або 3 назви є запропонованими експертною комісією, а інші – звичайними громадянами. У процесі дерусифікації столичних вулиць та площ пропонують присвоювати їм назви на честь нових героїв нашої держави. Так у Києві можуть з'явитися вулиці названі на честь загиблих журналіста Олександра Махова, фотографа Макса Левіна, активіста Романа Ратушного, Героя України Віталія Скакуна та інших. Нові назви для вулиць, провулків, проспектів та площ визначать результати голосування.

Цікаво – заступник мера Києва про голосування за дерусифікацію вулиць столиці: дивіться відео