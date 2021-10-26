Київська міська рада підтримала ініціативу прокуратури й надала доручення відповідним Департаментам опрацювати впровадження проєкту.

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Тепер відповідні органи мають опрацювати процедуру встановлення металодетекторів та визначити критерії вибору шкіл для впровадження пілотного проєкту.

Якщо ініціатива прокуратури доведе свою ефективність й буде позитивно сприйнята батьками, дітьми та вчителями, то КМДА розгляне питання встановлення металодетекторів в усіх навчальних закладах столиці.

До слова, раніше у КМДА розповідали, що у більшості шкіл Києва є камери відеоспостереження. Також кожна школа у Києві має тривожну кнопку виклику охорони. Відомство розпочало роботу над новим проєктом – встановленням автоматизованої системи датчиків руху, щоб посилити безпеку в школах.