Київський національний університет імені Шевченка

У КНУ Шевченка наразі планують, що онлайн-навчання триватиме до 13 жовтня. На дистанційку перевели всіх студентів за денною та заочною формами навчання.

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Крім того, керівників структурних підрозділів КНУ зобов'язали скласти реєстри наявності у працівників "жовтого" (наявність першого щеплення, або негативного результату ПЛР-тестування, або довідку про одужання від COVID-19) і "зеленого" (повний курс вакцинації) COVID-сертифікатів.

Київський національний лінгвістичний університет

Джерело: Пресслужба КНЛУ

В КНЛУ ректорат також прийняв рішення запровадити дистанційне навчання з 23 вересня для студентів усіх форм здобуття освіти.

Навчальні заняття зі студентами проводяться в реальному часі у онлайн-форматі відповідно до затверджених розкладів занять. Освітній процес на всіх факультетах з 23 вересня здійснюється в першу зміну. Початок занять – 08:00,

– написали на сайті вишу.

До слова, студенти Державного університету комунікацій у Києві повідомили, що керівництво вишу змушує їх вакцинуватися від коронавірусу. Якщо вони цього не зроблять, то там погрожують виселити їх з гуртожитків. Деталі – читайте у статті.