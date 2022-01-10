Школярі два тижні відпочивали і тепер повертаються до шкіл. Навчання проходитиме в очній формі, але з дотриманням певних правил безпеки.

До теми Як налаштувати учнів на навчання після зимових канікул: дієві поради вчителю

Які обмеження діють у школах Києва

Навчати дітей будуть тільки педагоги, які вакцинувалися від коронавірусу.

У приміщеннях навчальних закладів дотримуватиметься санітарний режим. Зокрема, на перервах учні повинні носити маски .

. До шкіл та садочків не допускаються батьки та інші люди, які не мають відношення до навчального процесу.

Також у жовтій зоні заборонено відвідувати школи учнями, якщо на самоізоляції через контакт з людиною з підтвердженим випадком COVID-19 перебуває понад 50% здобувачів освіти та працівників.

Коронавірус у Києві! За минулу добу, 9 січня, зареєстрували 398 нових випадків коронавірусу. Це на 39 випадків менше, ніж попереднього дня. Додамо, що загалом у столиці підтверджено 338 632 випадки COVID-19.

До слова, зимові канікули в більшості школярів розпочались за графіком МОН, з 25 грудня. Закінчитись мають теж планово – 10 січня учні виходять на очне навчання.

Однак є школи, де відпочинок стартував 30 чи навіть 31 грудня. При цьому повернутися до навчання діти мають того ж дня, як і всі – 10 січня. Тож, зимові канікули деяким дітям скоротили. Найкоротші триватимуть лише 9 днів (замість 16 рекомендованих МОН).

Зазначимо, що в Ізмаїлі Одеської області учні з 10 січня виходять з зимових канікул на дистанційку. Онлайн-навчання для всіх шкіл міста запровадили через високу захворюваність дітей. Деталі – у статті.