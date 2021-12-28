Київські школярі пішли на канікули: коли діти повернуться за парти

У школах Києва у вівторок, 28 грудня, офіційно розпочалися канікули. Вони триватимуть до 9 січня, тож діти будуть відпочивати два тижні.

Перший заступник голови КМДА Микола Поворозник написав у соцмережах, що 28 грудня в столичних навчальних закладах почалися канікули.

Важливо Як провести зимові канікули з користю: оригінальні поради для учнів

Коли діти повернуться за парти

За його словами, завершаться канікули 9 січня. Тож, вже у понеділок, 10 січня, учні повернуться в класи.

При цьому Микола Поворозник закликав школярів до дотримання обмежень, щоб очне навчання після канікул продовжилося.

Всі ми хочемо, щоб діти здоровими долучилися до навчального процесу. Для цього ми повинні дотримуватися елементарних правил і обмежень, що діють в Києві у зв'язку з перебуванням міста в жовтій зоні епіднебезпеки,

– додав він.

До слова, МОН радило встановити зимові канікули у школах з 25 грудня 2021 року до 9 січня 2022 року. Більшість регіонів дослухалися до цієї рекомендації, проте в деяких містах канікули почалися раніше.

Скільки триватимуть зимові канікули у інших регіонах:

Львів – з 27 грудня до 10 січня (проте чимало шкіл розпочнуть з 31 грудня).

Івано-Франківськ – з 31 грудня по 16 січня включно.

Кропивницький – у періоді з 27 – 30 грудня до 10 січня.

Харків – з 28 грудня до 10 січня (проте фактично останнім навчальним днем ​​буде п'ятниця, 24 грудня).

Рівне – з 25 грудня до 9 січня включно.

Хмельницький – з 30 грудня до 9 січня включно.

Чернігів – з 24 грудня до 9 січня включно.

Полтава – з 25 грудня до 10 січня (проте у Кременчуці канікули будуть тривати з 1 до 16 січня).

Волинь – з 28 грудня до 9 січня включно.

Житомир – рекомендовано з 31 грудня по 16 січня.

Суми – з 25 грудня до 9 січня включно.

Дніпро – з 25 грудня по 10 січня.

Кривий Ріг – з 25 грудня до 9 січня включно.

Текст публікації Миколи Поворозника:

Друзі, від сьогодні у столичних навчальних закладах розпочалися канікули. Завершаться канікули 9 січня. І всі ми хочемо, щоб діти здоровими долучилися до навчального процесу. Для цього усі ми маємо дотримуватися елементарних правил та обмежень, які діють у Києві у зв’язку з перебуванням міста в жовтій зоні епіднебезпеки.