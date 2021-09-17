Освітяни мусять вакцинуватися, оскільки в області стрімко зростає кількість хворих на коронавірус. Про це розповів очільник Київської облдержадміністрації Василь Володін 16 вересня.

До теми У Києві мають провакцинувати щонайменше 80% освітян

80% вакцинованих вчителів

Чиновник 16 вересня здійснив робочу поїздку до Вишневої громади. Там він поспілкувався з колективом ліцею "Ідеал" щодо вакцинації проти COVID-19.



На Київщині мають провакцинувати 80% вчителів / Фото Київської облдержадміністрації

Там зараз зробили щеплення 61% вчителів. До 20 вересня відсоток вакцинованих має зрости до 80, інакше школу закриють. Онлайн-навчання проводити не планують.

Працюватимуть тільки ті школи, де вакциновано 80% працівників. У ліцеї зараз щеплення отримав 61% вчителів. Є можливість виправити це. Якщо ж до 20 вересня цього не зроблять, школу зачинять. Онлайну більше не буде,

– каже Василь Володін.



Дистанційного навчання більше не буде / Фото Київської облдержадміністрації

Чиновник зазначає, що провакцинувати 80% персоналу мають у всіх галузях. Це стосується не лише шкіл. Адже щеплення зараз – це єдиний спосіб захиститись від хвороби.