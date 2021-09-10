На Київщині відкрили школу для кримськотатарських дітей: деталі та відео

У селі Чайки під Києвом відкрили нову сучасну школу для дітей кримських татар. Там будуть здобувати освіту кримськотатарською мовою 100 учнів. Але навчання у школі відкрите для дітей всіх національностей і конфесій.

Депутат Верховної Ради Рустем Умеров повідомив про відкриття кримськотатарської школи на Київщині. За його словами, нова сучасна школа функціонує на базі кримськотатарського культурно-освітнього центру BIRLIK.

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Що відомо про школу

Директор навчального закладу Birlik School Назім Сейдаметов розповів виданню QHA, що заклад розташований на одній ділянці з мечеттю і займає площу 500 квадратних метрів.

У школі поки що будуть з п’ятого по восьмий клас, вже провели тестування для дітей, бажаючих навчатися.

Тести з чотирьох напрямків: для визначення IQ, з математики, англійської та української мов показали середній рівень знань. Проте з огляду на близький початок навчального року, вирішили нікому не відмовляти,

– зазначив директор.

За словами Сейдаметова, у школі викладатимуть:

кримськотатарську мову,

українську мову,

англійську мову,

турецьку мову,

арабську мову,

Коран,

ісламську етику.

Окрім того, особлива увага приділятиметься природничим та технічним дисциплінам, відповідно до навчальної системи STEAM.

Дивіться відео про школу для кримських татар:



Раніше у школі говорили, що ефективність навчання буде досягатися шляхом повного дня навчання і перебування дітей в закладі освіти з ранку до вечора. Це забезпечить повне завантаження дітей і максимально ефективне використання їх часу протягом дня.

Директор додав, що найближчим часом школа має отримати ліцензію на освітню діяльність, наразі завершується формування педагогічного колективу. Більшість серед вчителів складають переселенці з Криму.

Довідка. Громадська об'єднання Birlik об’єднує кримських татар, які проживають на материковій Україні. Село Чайки – це місце проживання кримських татар, а також мусульман, вихідців з пострадянських та інших країн.

До слова, раніше уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова розповіла, що на окупованому півострові навчання українською мовою скоротилося у 50 разів – на сьогодні це 249 учнів, а кримськотатарською навчаються лише 3 відсотки (6400 учнів) від загальної кількості школярів.