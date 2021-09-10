На Київщині відкрили школу для кримськотатарських дітей: деталі та відео
Джерело:фейсбук Рустема Умерова
У селі Чайки під Києвом відкрили нову сучасну школу для дітей кримських татар. Там будуть здобувати освіту кримськотатарською мовою 100 учнів. Але навчання у школі відкрите для дітей всіх національностей і конфесій.
Депутат Верховної Ради Рустем Умеров повідомив про відкриття кримськотатарської школи на Київщині. За його словами, нова сучасна школа функціонує на базі кримськотатарського культурно-освітнього центру BIRLIK.
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Що відомо про школу
Директор навчального закладу Birlik School Назім Сейдаметов розповів виданню QHA, що заклад розташований на одній ділянці з мечеттю і займає площу 500 квадратних метрів.
У школі поки що будуть з п’ятого по восьмий клас, вже провели тестування для дітей, бажаючих навчатися.
Тести з чотирьох напрямків: для визначення IQ, з математики, англійської та української мов показали середній рівень знань. Проте з огляду на близький початок навчального року, вирішили нікому не відмовляти,
– зазначив директор.
За словами Сейдаметова, у школі викладатимуть:
- кримськотатарську мову,
- українську мову,
- англійську мову,
- турецьку мову,
- арабську мову,
- Коран,
- ісламську етику.
Окрім того, особлива увага приділятиметься природничим та технічним дисциплінам, відповідно до навчальної системи STEAM.
Дивіться відео про школу для кримських татар:
Раніше у школі говорили, що ефективність навчання буде досягатися шляхом повного дня навчання і перебування дітей в закладі освіти з ранку до вечора. Це забезпечить повне завантаження дітей і максимально ефективне використання їх часу протягом дня.
Директор додав, що найближчим часом школа має отримати ліцензію на освітню діяльність, наразі завершується формування педагогічного колективу. Більшість серед вчителів складають переселенці з Криму.Довідка. Громадська об'єднання Birlik об’єднує кримських татар, які проживають на материковій Україні. Село Чайки – це місце проживання кримських татар, а також мусульман, вихідців з пострадянських та інших країн.
До слова, раніше уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова розповіла, що на окупованому півострові навчання українською мовою скоротилося у 50 разів – на сьогодні це 249 учнів, а кримськотатарською навчаються лише 3 відсотки (6400 учнів) від загальної кількості школярів.