На Київщині відкрили школу для кримськотатарських дітей: деталі та відео

10 вересня 2021 , 11:18
Читать новость на русском

Джерело:

фейсбук Рустема Умерова

У селі Чайки під Києвом відкрили нову сучасну школу для дітей кримських татар. Там будуть здобувати освіту кримськотатарською мовою 100 учнів. Але навчання у школі відкрите для дітей всіх національностей і конфесій.

Депутат Верховної Ради Рустем Умеров повідомив про відкриття кримськотатарської школи на Київщині. За його словами, нова сучасна школа функціонує на базі кримськотатарського культурно-освітнього центру BIRLIK.

До теми Які традиційні цінності від церкви будуть просувати в школах: перелік

Що відомо про школу

Директор навчального закладу Birlik School Назім Сейдаметов розповів виданню QHA, що заклад розташований на одній ділянці з мечеттю і займає площу 500 квадратних метрів.

У школі поки що будуть з п’ятого по восьмий клас, вже провели тестування для дітей, бажаючих навчатися.

Тести з чотирьох напрямків: для визначення IQ, з математики, англійської та української мов показали середній рівень знань. Проте з огляду на близький початок навчального року, вирішили нікому не відмовляти,
– зазначив директор.

За словами Сейдаметова, у школі викладатимуть:

  • кримськотатарську мову,
  • українську мову,
  • англійську мову,
  • турецьку мову,
  • арабську мову,
  • Коран,
  • ісламську етику.

Окрім того, особлива увага приділятиметься природничим та технічним дисциплінам, відповідно до навчальної системи STEAM.

Дивіться відео про школу для кримських татар:


Раніше у школі говорили, що ефективність навчання буде досягатися шляхом повного дня навчання і перебування дітей в закладі освіти з ранку до вечора. Це забезпечить повне завантаження дітей і максимально ефективне використання їх часу протягом дня.

Директор додав, що найближчим часом школа має отримати ліцензію на освітню діяльність, наразі завершується формування педагогічного колективу. Більшість серед вчителів складають переселенці з Криму.

Довідка. Громадська об'єднання Birlik об’єднує кримських татар, які проживають на материковій Україні. Село Чайки – це місце проживання кримських татар, а також мусульман, вихідців з пострадянських та інших країн.

До слова, раніше уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова розповіла, що на окупованому півострові навчання українською мовою скоротилося у 50 разів – на сьогодні це 249 учнів, а кримськотатарською навчаються лише 3 відсотки (6400 учнів) від загальної кількості школярів.

Автор: Марія Бондар