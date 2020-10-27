Школи Київської області, які потрапили до червоної зони, після осінніх канікул перейдуть на дистанційне навчання. Проте садочки працюватимуть.

Про це заявив очільник Київської обласної держадміністрації Василь Володін, передає пресслужба КОДА.

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Так, чи повернуться діти на навчання після відпочинку, залежить від рівня епідемічної ситуації. За словами Володіна, школи в червоній зоні навчатимуть учнів дистанційно.

Водночас дитячі садочки на Київщині будуть працювати у звичайному режимі. Додамо, що в області їх всього близько 780, їх відвідує понад 54 тисячі дітей.

Вже відомо, що через коронавірус у дітей та вихователів 14 дитсадків закрили на карантин. Також у що у Київській області на дистанційне навчання до 15 листопада перейшли 22 заклади професійно-технічної та 11 закладів фахової передвищої освіти.

Окрім того, майже 4 тисячі студентів виїхали з гуртожитків, однак ще 336 студенти залишилися там жити із дотриманням протиепідемічних умов. Зокрема, це діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також студенти, які проходять виробничу практику на підприємствах.

Яка ситуація з коронавірусом на Київщині? Наразі в області понад 14 тисяч випадків зараження COVID-19.

Зазначимо, що від 26 жовтня у Київській області до червоної зони потрапили міста Бориспіль, Васильків та Обухів, а також Бориспільський та Обухівський райони.

Яка позиція МОН щодо навчання після канікул? У МІносвіти теж наголошують, що остаточне рішення прийматимелться у залежності від епідемічної ситуації. Зокрема, планується, щоучні в червоній зоні після канікул залишаться на дистанційку.. Проте навчання для учнів початкових класів та дошкільнят буде в очному форматі,