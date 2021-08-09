На Київщині перевіряють готовність шкіл до нового навчального року

Всі школи Київщини перевіряють на готовність до початку навчального року. Місцева влада сподівається, що епідемію зможуть втримати і навчальний рік почнеться в очному режимі.

Очільник Київської ОДА Василь Володін запевняє, що робоча група вже розпочала інспекції в освітніх закладах регіону.

До теми 80% вакцинованих вчителів у школах: в яких зонах діятиме нова вимога уряду

Він сподівається, що новий навчальний рік стартує в офлайні, а не дистанційно.

Саме тому ми приділяли дуже багато уваги підготовці наших шкіл до нового навчального року. Йдеться про масштабні роботи. Серед них – ремонти котелень, проведення заходів з енергозбереження і оновлення спортзалів,

– додав Володін.

За його словами, наразі 78% шкіл уже готові повністю. На решті об’єктів роботи чи реконструкції ще тривають, проте будуть завершені вчасно.

Зокрема, відремонтували 87 котелень, 36 систем опалення та 4 спортзали. Продовжують ремонтувати ще 15 котелень та 21 систему опалення. Найбільше зроблено у Бучанській, Сквирській та Рокитнянській громадах.

До слова, уряд видав постанову, що школи, у яких вакциновано менше 20% педагогів, не зможуть працювати, якщо регіон перейде з зеленої в іншу зону карантину. Тоді в таких школах запроваджується дистанційне навчання (якщо немає 80% вакцинованих вчителів).