З 8 листопада державних службовців та викладачів, які не вакцинувалися проти COVID-19 почали відстороняти від роботи. Такий наказ МОЗ ухвалило 4 жовтня.

До теми Досі невакциновані понад 5% вчителів, – Шкарлет розповів, в яких областях відстають зі щепленням

Голова Київської ОДА Василь Володін наголосив, що станом на 11 листопада від роботи відсторонили 784 працівника закладів освіти.

Це не лише вчителі. Це усі працівники закладів освіти, які відмовилися вакцинуватися. І не надали довідку про протипокази до вакцинації,

– зазначив Володін.

Начальник головного управління загальної, середньої та дошкільної освіти МОН України Юрій Кононенко заявив, що Київська область потрапила у топ областей по відстороненню від роботи працівників закладів освіти через відсутність вакцинації.

Загалом станом на 9 листопада в Україні відсторонено від роботи майже 10 тисяч працівників. Детальніше про те, як педагогів відстороняють від роботи та чи будуть їм виплачувати зарплату та лікарняні – читайте у статті.

Чому важливо вакцинуватися Лише у Києві виявили за минулу добу, 10 листопада, понад 2 тисячі хворих на коронавірус. 51 людина померла. Всього за період пандемії у Києві 6728 летальних випадків від вірусу. Підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 274 тисячі.



Натомість по всій Україні впродовж минулої доби зафіксували 24 747 нових випадків захворювання на коронавірус. Серед інфікованих 1 550 дітей. До лікарень госпіталізували 4 778 людей з вираженими симптомами COVID-19 або підозрою на недугу. На жаль, летальних випадків – 652.

До слова, директори шкіл, садочків та інших закладів освіти почали видавати накази про відсторонення працівників. Додамо, що якщо вчитель щеплений хоча б однією дозою, його не можуть відсторонити від роботи. Скільки вчителів в регіонах України вже відсторонили – читайте у статті.