Офіс генпрокурора викрив шахрайську схему, яку на Київщині разом зі спільниками організував колишній ректор одного з медичних ВНЗ. Студентам за гроші пропонували "допомогу" у складанні іспиту КРОК.

Провернути ці махінації ректору вдалося завдяки знайомствам у Міністерстві охорони здоров'я та державній організації "Центр тестування".

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Зауважимо, що КРОК – це зовнішнє незалежного оцінювання професійної компетентності студентів-медиків. Такі іспити проводяться в Україні 1999 року.

Як працювала схема

Колишній ректор гарантував студентам успішне складання іспиту та отримання сертифікату, який це підтверджує. За "послугу" хотів 3 тисячі доларів.

Знайшовши "клієнта", чоловік пропонував викладачам та студентам-відмінникам скласти тестовий іспит замість нього. За це платив 500 доларів.

Аби реалізувати задумане змінювали фото у паспорті замовника на фото підставного студента, який успішно складав іспит.

Інші подробиці

Слідство встановило низку випадків, коли КРОК складали за підробленими паспортами. Понад 60 студентів отримали сертифікати завдяки цій шахрайській схемі.

Зверніть увагу! За даними Офісу генпрокурора, така діяльність приносила ексректору та його спільника близько 2 мільйони доларів щороку.

Правоохоронці провели обшуки за місце проживання учасників оборудки та місцями проведення іспитів. Вони вилучили екзаменаційні роботи підставних студентів, документи щодо проведення іспитів.

А крім цього – паспорти громадян України з очевидними ознаками підробки, засоби зв'язку, гроші, бланки сертифікатів щодо успішного проходження іспиту тощо.



Що вилучили правоохоронці / Фото Офісу генпрокурора

Вирішується питання щодо повідомлення про підозру у шахрайстві 3 фігурантам. Їм загрожує позбавленням волі на термін від 5 до 12 років з конфіскацією майна.