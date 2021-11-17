Київ відновлює очне навчання для учнів 1 – 11 класів

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що комісія ТЕБ та НС ухвалила рішення відновити очне навчання у столичних школах. Тож, учні 1 – 11 класів сядуть за парти вже з наступного понеділка, 22 листопада.

Раніше Віталій Кличко наголошував, що очне навчання відновиться за умови покращення ситуації з коронавірусом.

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Тепер мер столиці повідомив, що для учнів таки відновлюють очне навчання.

Комісія з ТЕБ та НС міста ухвалила рішення з понеділка, 22 листопада, відновити очне навчання в столичних школах для учнів усіх класів,

– написав Віталій Кличко.

В яких містах також відновили очне навчання для учнів:

Чернівці – школи з понеділка, 15 листопада, повернули всіх учнів на очне навчання.

Рівне – для учнів всіх класів з 15 листопада відновили очне навчання.

Львів – початкові класів у місті сіли за парти ще 15 листопада. А учні 5 – 11 класів та студенти університетів можуть повернутися до очного навчання за умови 100% вакцинації працівників з 22 листопада.

Івано-Франківськ – в місті з 22 листопада планують повернути за парти учнів 5 – 11 класів у гімназіях і ліцеях за умови 100% щеплених працівників.

Яка ситуація з COVID-19 у Києві У столиці за минулу добу, 16 листопада, виявили понад 1600 нових хворих на коронавірус, ще понад 60 померли. Всього за період пандемії в Києві 7 тисяч летальних випадків від вірусу. Підтверджених випадків захворювання на сьогодні – понад 282 тисяч.

До слова, МОН 16 листопада звернулося до керівників місцевих органів влади з листом щодо відновлення очного навчання для учнів. Сергій Шкарлет наголосив, що в Україні вже достатньо вакцинованих вчителів. Деталі – читайте у статті.

Текст публікації Віталія Кличка:

Комісія з надзвичайних ситуацій міста ухвалила рішення з наступного понеділка, 22 листопада, відновити очне навчання в столичних школах. Для учнів усіх класів.