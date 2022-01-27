У Києво-Могилянській академії нарешті обрали президента

Через два роки після роботи без фактичного очільника, у найпрестижнішому виші України нарешті з'явився президент. За результатами виборів, які відбулися 27 січня, цю посаду обійняв ексміністр освіти та науки Сергій Квіт.

Про результати виборів повідомили на сторінці асоціації випускників Києво-Могилянської академії у фейсбуці. Згідно з даними спільноти, кандидатуру Олександри Гуменної підтримали 42,92% виборних представників. Сергій Квіт набрав понад 50% голосів.

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У 2007 – 2014 роках Квіт вже перебував на посаді президента вишу.

Вибори зі скандалом та тітушками

Другий тур виборів очільника КМА відбувся 27 січня, однак пройшло все не без інцидентів.

Близько 14:00 на одну з дільниць увірвалися від 8 до 10 осіб у масках, які поцупили скриньку з бюлетенями. Іншу скриньку залили фарбою.

На місці події працювали поліцейські, які задокументували всі обставини злочину. Втім, на хід голосування цей інцидент ніяк не вплинув.

Викрадену скриньку у підсумку знайшли, а бюлетені з неї визнали дійсними.

Обрати президента не могли два роки

Сергій Квіт – доктор філологічних наук, громадський діяч та журналіст, який, перебуваючи на посаді очільника Києво-Могилянки, став активним борцем з міністром часів Януковича Дмитром Табачником. Після Майдану він сам став керівником міносвіти.

Попереднім очільником вишу з 2014 до 2019 рік був Андрій Мелешевич. У лютому 2020 його переобрали на посаду президента, але у Кабміні відмовилися повторно призначити посадовця та послалися на тлумачення закону. У квітні того ж року чиновники оголосили новий конкурс на посаду, але процес обрання тривав майже 2 роки.