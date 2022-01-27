Про результати виборів повідомили на сторінці асоціації випускників Києво-Могилянської академії у фейсбуці. Згідно з даними спільноти, кандидатуру Олександри Гуменної підтримали 42,92% виборних представників. Сергій Квіт набрав понад 50% голосів.

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У 2007 – 2014 роках Квіт вже перебував на посаді президента вишу.

Вибори зі скандалом та тітушками

Другий тур виборів очільника КМА відбувся 27 січня, однак пройшло все не без інцидентів.

Близько 14:00 на одну з дільниць увірвалися від 8 до 10 осіб у масках, які поцупили скриньку з бюлетенями. Іншу скриньку залили фарбою.

На місці події працювали поліцейські, які задокументували всі обставини злочину. Втім, на хід голосування цей інцидент ніяк не вплинув.

Викрадену скриньку у підсумку знайшли, а бюлетені з неї визнали дійсними.

Сергій Квіт – доктор філологічних наук, громадський діяч та журналіст, який, перебуваючи на посаді очільника Києво-Могилянки, став активним борцем з міністром часів Януковича Дмитром Табачником. Після Майдану він сам став керівником міносвіти.

Обрати президента не могли два роки

Попереднім очільником вишу з 2014 до 2019 рік був Андрій Мелешевич. У лютому 2020 його переобрали на посаду президента, але у Кабміні відмовилися повторно призначити посадовця та послалися на тлумачення закону. У квітні того ж року чиновники оголосили новий конкурс на посаду, але процес обрання тривав майже 2 роки.