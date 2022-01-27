Про результати виборів повідомили на сторінці асоціації випускників Києво-Могилянської академії у фейсбуці. Згідно з даними спільноти, кандидатуру Олександри Гуменної підтримали 42,92% виборних представників. Сергій Квіт набрав понад 50% голосів.
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У 2007 – 2014 роках Квіт вже перебував на посаді президента вишу.
Вибори зі скандалом та тітушками
- Другий тур виборів очільника КМА відбувся 27 січня, однак пройшло все не без інцидентів.
- Близько 14:00 на одну з дільниць увірвалися від 8 до 10 осіб у масках, які поцупили скриньку з бюлетенями. Іншу скриньку залили фарбою.
- На місці події працювали поліцейські, які задокументували всі обставини злочину. Втім, на хід голосування цей інцидент ніяк не вплинув.
- Викрадену скриньку у підсумку знайшли, а бюлетені з неї визнали дійсними.
Обрати президента не могли два роки
Попереднім очільником вишу з 2014 до 2019 рік був Андрій Мелешевич. У лютому 2020 його переобрали на посаду президента, але у Кабміні відмовилися повторно призначити посадовця та послалися на тлумачення закону. У квітні того ж року чиновники оголосили новий конкурс на посаду, але процес обрання тривав майже 2 роки.