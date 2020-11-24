Національний університет "Києво-Могилянська академія" пропонує навчання на бакалавра та магістра студентам із Білорусі, які через політичні переслідування не можуть навчатися у своїй країні.

Києво-Могилянська академія дає можливість білорусам вступити на 1-й рік навчання на бакалавра і магістра. Тому з 9 листопада до 15 грудня 2020 року виш проводить спеціальний додатковий набір для студентів з Білорусі, які зазнали утисків у своїй країні, повідомляє сайт академії.

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Зазначимо, що прийом документів і вступні іспити у формі співбесід будуть проходити в онлайн-режимі.

Окрім того, білоруські студенти, яких виключили з їх університетів за політичними мотивами, можуть поновитися для подальшого навчання від 2-го курсу навчання – впродовж 2020/2021 року.

Зарахованим на навчання до Києво-Могилянської академії білоруським студентам гарантують навчання і проживання у гуртожитках за звичайною вартістю (як і для українців).

Для отримання онлайн-консультації щодо вступу на українськомовні програми до академії потрібно заповнити реєстраційну форму. Зробити це можна за посиланням.

У Києво-Могилянській академії наголосили, що викладачі і студенти, обстоюючи своє право на свободу та вільне волевиявлення, потерпають від репресій режиму Олександра Лукашенка. Тож, в університеті завжди будуть підтримувати тих, хто поділяє це.

До слова, на тлі протестів у Білорусі з тамтешніх вишів почали відраховувати студентів, які виступали проти режиму Олександра Лукашенка. Проте згодом самопроголошений президент думає над тим, аби повернути їх на навчання, бо про це його просять батьки відрахованих студентів.

Що відомо про протести студентів у Білорусі

Білоруські студенти масово взяли участь у протестах проти Лукашенка. Силовики розганяли мітингувальників, почалися затримання.

Лукашенко закликав відраховувати їх з вищих навчальних закладів . Натомість запропонував відправити молодь в армію.

. Натомість запропонував відправити молодь в армію. Водночас відрахованим студентам отримали можливість навчатися в інших країнах, зокрема в Україні, Литві та Польщі.

Більше про протести у Білорусі – читайте за посиланням.