У ліцеї №157 у Києві виник скандал між вчителем Сергієм Берендєєвим і батьком одного з учнів. Через конфлікт вчителя хочуть звільнити, хоча учні підтримують педагога.

Вчитель Сергій Берендєєв викладає в ліцеї історію та право, а також є співавтором шкільного підручника з основ правознавства. Окрім того, педагог є класним керівником 11 класу.

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Чому між вчителем і батьком учня виник конфлікт

Вчитель не догодив одному з батьків, який є автором громадського бюджету ліцею.

Конфлікт почався, коли батько одинадцятикласника підбурив дітей піти з уроку, щоб порепетирувати вальс до випускного. До того ж, чоловік одразу заплатив кошти вчителю танців.

Але вчитель Сергій Берендєєв попросив учнів повернутися на заняття, бо вважає підготовку до ЗНО важливішою за вальс. Тато був обурений і тепер вимагає від вчителя відшкодувати плату вчителю танців.

Проте через конфлікт керівництво школи хоче змусити Сергія Берендєєва піти з роботи "за власним бажанням" посеред навчального року.

Водночас діти підтримують вчителя, а з сином батька, який і створив конфлікт, у педагога стосунки хороші.

Мене звинуватили, що я ображаю батька, зірвав свої батьківські збори, ну, і потрібно готуватися до звільнення. Тепер сиджу складаю валізи... Розправу готують на вівторок (9 березня), коли відбудуться збори комісії по цій справі,

– написав Сергій Берендєєв.

За його словами, зараз у ліцеї будуть поширювати неправдиві чутки і казати, що вся ця історія неправда і робити все, щоб вчитель звільнився.

“Звичайно, адже в них на кону не людська честь і гідність, а "кормушка", ой, вибачте, "громадський бюджет", – зазначив Берендєєв.

Як відреагували освітяни

Вчителя публічно підтримав колишній заступник міністра соціальної політики Сергій Ніжинський.

соціальної політики Сергій Ніжинський. Ексчиновник опублікував заяву: "Прошу МОН та голову Оболонської РДА Кирила Фесика не допустити "рейдерського управління школою", посилити охорону, адже "інституція смотрящих" може бути тепер в кожній школі".

Директорка закладу Тетяна Єрмак підтвердила, що конфлікт між вчителем та батьком учня є. Його вирішувати буде спеціальна комісія.

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